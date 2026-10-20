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Politician spaniol, despre România, Steaua și naționala anilor ’90

Borja Sanjuán Roca, consilier municipal în Valencia, purtător de cuvânt al grupului socialist din cadrul Primăriei și profesor la Universitatea din Valencia, vorbește, într-un interviu în exclusivitate pentru Mediafax Spania, despre România și legătura sa cu fotbalul românesc. Fost viceprimar și responsabil de finanțele municipalității, acesta mărturisește că are cunoștințe de bază despre istoria țării noastre, dar își amintește de Steaua și de naționala anilor ’90.
Politician spaniol, despre România, Steaua și naționala anilor ’90
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Sursa foto: Arhiva personală Borja Sanjuán Roca
Iñaki Bratosin
20 oct. 2026, 09:15, Politic
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Politicianul spaniol vorbește și despre comunitatea românească din Comunitatea Valenciană, pe care o întâlnește în viața de zi cu zi, și despre contribuția migranților la dezvoltarea orașului. În opinia sa, românii fac parte din societatea valenciană, iar cei care și-au construit viața acolo nu ar trebui să se simtă niciodată intruși într-un loc pe care l-au ales drept casă.

INTERVIU

Steaua și naționala României

Reporter: Ce știți despre România? Ați vizitat vreodată țara noastră și ce imagine aveți despre România și despre români?

Borja Sanjuán Roca: M-a interesat întotdeauna istoria politică și am cunoștințe foarte de bază despre istoria României și diferitele sale tranziții. Fiind și un pic „panenkita” (iubitor al culturii fotbalului), cunosc Steaua și naționala României din anii ’90. Totuși, cea mai apropiată legătură este faptul că în Comunitatea Valenciană există o comunitate importantă de persoane de origine română, cu care, evident, mă întâlnesc în viața de zi cu zi.

Reporter: Valencia are o identitate puternică și este o destinație atractivă la nivel internațional. Ce credeți că face acest oraș special în comparație cu alte mari orașe spaniole?

Borja Sanjuán Roca: Cred că Valencia are un echilibru al calității vieții pe care probabil foarte puține orașe îl au. Este suficient de mare pentru a-ți permite să te dezvolți profesional, cultural și social, dar suficient de mică pentru a o străbate pe jos și pentru a crea sentimentul de comunitate. Are o lumină unică, soare, plajă și un stil de viață mediteraneean căruia îi datorăm aproape totul.

Cu toții avem defectul de a crede că ne-am născut în cel mai bun oraș din lume și, probabil, există multe orașe mai bune, dar eu cred, fără îndoială, că Valencia este unul dintre ele. Citește interviul complet pe MEDIAFAX SPANIA.

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