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Premieră în România: A fost inaugurat primul traseu montan destinat persoanelor cu deficiențe de vedere

Primul traseu montan accesibilizat pentru persoanele cu deficiențe de vedere din România a fost inaugurat sâmbătă în Masivul Ciucaș. Proiectul a fost realizat prin colaborarea mai multor instituții publice, organizații neguvernamentale și parteneri privați și urmărește facilitarea accesului persoanelor cu deficiențe de vedere pe munte.
Premieră în România: A fost inaugurat primul traseu montan destinat persoanelor cu deficiențe de vedere
Sursa foto: Facebook/Departamentul pentru Situații de Urgență
Radu Mocanu
27 iun. 2026, 20:51, Social
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Departamentul pentru Situații de Urgență, alături de o rețea extinsă de instituții publice și organizații nonguvernamentale a inaugurat sâmbătă primul traseu montan din România special accesibilizat pentru persoanele cu deficiențe de vedere. 

Ghidaj tactil și audio pe potecă

Traseul montan pornește din Valea Berii, din zona Fabricii de Apă din Cheia, și urcă până la Hornul aflat la baza Vârfului Ciucaș. Pentru a le permite persoanelor nevăzătoare să exploreze natura fără a afecta cadrul natural al potecilor, inițiatorii au implementat mai multe soluții tehnice. 

Printre acestea se numără: „Hărți în relief și inscripții Braille: Amplasate pe traseu pentru a oferi o reprezentare tactilă a hărții generale și a punctelor de interes. Senzori audio inteligenți (Sistemul StepHear): Dispozitive instalate de-a lungul potecii care transmit automat mesaje audio pe telefoanele utilizatorilor prin aplicația StepHear (disponibilă pe iOS și Android). Mesajele oferă detalii în timp real despre poziție, direcția de deplasare și tipul de teren”, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență. 

Proiectul a fost implementat de DSU, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPD), Asociația Nevăzătorilor din România, Fundația pentru SMURD, SPJ Salvamont Prahova – Formația Cheia, Greenpeace România, EduCaB și o rețea extinsă de organizații neguvernamentale și parteneri privați. 

„Acest proiect pilot reprezintă o premieră națională și propune un model de bune practici pentru incluziune socială, demonstrând că accesul în natură poate fi realizat în condiții de siguranță prin cooperarea strânsă dintre instituții. Demersul vine în sprijinul persoanelor nevăzătoare din România, pentru care mediul montan a reprezentat până acum o provocare, din cauza lipsei unor infrastructuri adaptate nevoilor lor specifice de explorare și siguranță”, transmite Departamentul pentru Situații de Urgență. 

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