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Premierul Luca Niculescu a convocat miniștrii responsabili pentru închiderea PNRR: Obiectivul meu este să salvăm fiecare euro pe care România îl mai poate încasa

Premierul Luca Niculescu a convocat de urgență o ședință de evaluare cu miniștrii responsabili de jaloanele restante din Planul Național de Redresare și Reziliență, subliniind că România nu își poate permite pierdere de fonduri europene.
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Radu Mocanu
23 oct. 2026, 08:31, Politic
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În debutul ședinței de guvern, prim-ministrul a subliniat gravitatea situației calendarului de implementare a proiectelor europene, subliniind că întâlnirea va avea scopul de a clarifica foarte clar responsabilitățile miniștrilor. 

„Tot astăzi, imediat după ședința de guvern, am convocat o reuniune de evaluare cu miniștrii responsabili de îndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Vreau ca fiecare ministru să știe exact ce are de făcut și cine răspunde pentru îndeplinirea angajamentelor și cât de rapid pot fi făcute aceste angajamente”, a spus premierul Niculescu. 

Premierul Luca Niculescu a subliniat gravitatea situației calendarului de implementare a proiectelor europene. 

„Avem termene foarte, foarte strânse, nu ne putem permite să pierdem bani europeni din cauza unor întârzieri, din cauza lipsei de coordonare și obiectivul”, a declarat liderul de la Palatul Victoria. 

În august și septembrie, România a depus cererile de plată 5 și 6 care însumează o sumă de peste 6 miliarde de euro. Aceste sunt în continuare în etapa de evaluare la Comisia Europeană. 

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