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Premierul Luca Niculescu condamnă atacul asupra navei din Marea Neagră O încălcare flagrantă a dreptului internațional

Premierul României, Luca Niculescu, a reacționat ferm vineri, după ce o navă a fost lovită de o dronă în Marea Neagră. Șeful Guvernului a calificat incidentul drept „inacceptabil” și o „încălcare flagrantă a libertății de navigație”.
Premierul Luca Niculescu condamnă atacul asupra navei din Marea Neagră O încălcare flagrantă a dreptului internațional
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
23 oct. 2026, 14:03, Politic
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Luca Niculescu a subliniat că atacul face parte din eforturile de escaladare ale Federației Ruse, condamnând dur incidentul. 

Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din nou, în Marea Neagră în afara apelor teritoriale ale României, este inacceptabil și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în mod specific a libertății de navigație, un rezultat al escaladării de către Rusia”, a transmis pe Facebook liderul de la Palatul Victoria. 

Bilanțul Gărzii de Coastă

Niculescu a declarat că autoritățile române au fost în contact permanent pentru gestionarea situației, iar prioritatea este salvarea marinarilor.

În urma incidentului, Garda de Coastă a anunțat salvarea a zece marinari și a confirmat decesul unui dintre ei. Trei persoane sunt încă date dispărute. 

Acesta a precizat că România va continua demersurile alături de aliați și a amintit de programele de înzestrare a apărării naționale. 

Vom continua demersurile cu aliații noștri și coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru a asigura libertatea de navigație și securitatea maritimă. Țara noastră urmează să beneficieze de dotări suplimentare în urma demersurilor României la nivel aliat NATO”, a conchis Niculescu. 

Reacția prim-ministrului vine după ce o navă sub pavilion Comore ar fi fost lovită de drone vineri, în Marea Neagră, la 13 mile marine în dreptul Constanței. 

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