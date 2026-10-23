Premierul Luca Niculescu condamnă atacul asupra navei din Marea Neagră O încălcare flagrantă a dreptului internațional

Luca Niculescu a subliniat că atacul face parte din eforturile de escaladare ale Federației Ruse, condamnând dur incidentul.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din nou, în Marea Neagră în afara apelor teritoriale ale României, este inacceptabil și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în mod specific a libertății de navigație, un rezultat al escaladării de către Rusia”, a transmis pe Facebook liderul de la Palatul Victoria.

Bilanțul Gărzii de Coastă

Niculescu a declarat că autoritățile române au fost în contact permanent pentru gestionarea situației, iar prioritatea este salvarea marinarilor.

În urma incidentului, Garda de Coastă a anunțat salvarea a zece marinari și a confirmat decesul unui dintre ei. Trei persoane sunt încă date dispărute.

Acesta a precizat că România va continua demersurile alături de aliați și a amintit de programele de înzestrare a apărării naționale.

„Vom continua demersurile cu aliații noștri și coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru a asigura libertatea de navigație și securitatea maritimă. Țara noastră urmează să beneficieze de dotări suplimentare în urma demersurilor României la nivel aliat NATO”, a conchis Niculescu.

Reacția prim-ministrului vine după ce o navă sub pavilion Comore ar fi fost lovită de drone vineri, în Marea Neagră, la 13 mile marine în dreptul Constanței.