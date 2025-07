Prima femeie astronom regal din Marea Britanie: „Nu-mi vine să cred că ocup această funcție”

În 2021, Catherine Heymans, profesoară de astrofizică la Universitatea din Edinburgh, a devenit prima femeie astronom regal pentru Scoția, un post înființat în 1834.

În calitate de cercetătoare în cadrul a două misiuni spațiale majore, Dougherty a jucat un rol important în descoperiri majore din sistemul solar, inclusiv dezvăluirea faptului că jeturi de vapori de apă sunt aruncate din una dintre lunile lui Saturn, Enceladus, ceea ce înseamnă că ar putea susține viața, potrivit The Guardian.

Dougherty a declarat că este „absolut încântată” de numirea sa. Ea a adăugat: „Când eram mică, nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să lucrez la misiuni spațiale planetare și în domeniul științei, așa că nu-mi vine să cred că ocup această funcție. În acest rol, aștept cu nerăbdare să implic publicul larg în descoperirea cât de interesantă este astronomia și cât de importantă este ea și rezultatele sale pentru viața noastră de zi cu zi”.

Astronom regal

Funcția de astronom regal a fost creată în 1675, cu scopul de a descoperi cum se poate determina longitudinea pe mare, atunci când uscatul nu este vizibil. Astronomul regal anterior, Martin Rees, se retrage din această funcție.

Dougherty a declarat miercuri, în cadrul emisiunii Today de la BBC Radio 4: „Întotdeauna mi-am dorit să mă asigur că, dacă voi fi selectată pentru o funcție, acest lucru se va întâmpla datorită muncii mele, și nu pentru că sunt femeie. În special pentru fetele tinere, faptul de a vedea pe cineva care le seamănă într-o funcție ca aceasta le va permite să viseze că ar putea face ceva similar în viitor. Așadar, dacă asta îi face pe câțiva oameni să se gândească: „Poate că pot face ceva care pare un pic înfricoșător”, atunci aș fi realizat unul dintre lucrurile pe care mi-aș dori să le realizez”.

Ea va deține această funcție în paralel cu funcțiile sale actuale de președinte executiv al Consiliului pentru Facilități Științifice și Tehnologice, președinte ales al Institutului de Fizică și profesor de fizică spațială la Imperial College London.

Ea a declarat că se teme pentru viitorul finanțării științei. „În acest moment, lucrurile sunt instabile în întreaga lume pe o serie de fronturi. De aceea este atât de important ca în Marea Britanie să fim foarte deschiși cu privire la motivul pentru care facem cercetarea pe care o facem și de ce este atât de importantă pentru sănătatea și bunăstarea economiei britanice”.

Rolul principal

Rolul ei principal va fi „să vorbească oamenilor despre știința pe care o facem și despre impactul pe care îl poate avea asupra oamenilor”. Ea a spus că dorește „să entuziasmeze și să emoționeze oamenii”.

Dougherty, în vârstă de 62 de ani, s-a născut în Africa de Sud și are origini engleze și irlandeze. Când avea aproximativ 10 ani, tatăl ei a construit un telescop, iar Dougherty și sora ei l-au ajutat să amestece betonul pentru baza acestuia. „Prima mea vedere a lui Jupiter și a celor patru luni mari ale sale, precum și a lui Saturn și a inelelor sale a fost prin telescopul tatălui meu”, a declarat ea pentru Today.

Expertiza ei constă în proiectarea și operarea instrumentelor de măsurare a câmpului magnetic în spațiu pe sondele NASA și ale Agenției Spațiale Europene (ESA).

Ea a observat o „mică anomalie” în măsurătorile câmpului magnetic efectuate de sonda spațială Cassini în timp ce aceasta zbura pe lângă Enceladus în 2005, sugerând că luna ar putea avea o atmosferă neașteptată. Ea i-a convins pe șefii NASA să trimită sonda Cassini înapoi pentru a examina mai îndeaproape.

Ea a declarat pentru Times: „Nu am dormit în primele două nopți înainte. Imaginați-vă dacă nu am fi văzut nimic. Nimeni nu ar mai fi crezut vreodată ceva din ce spuneam. Dar am văzut că, în loc de atmosferă, era un nor de vapori de apă care ieșea din polul sud”.

Unul dintre cele mai promițătoare locuri pentru căutarea vieții extraterestre

Enceladus este acum considerat unul dintre cele mai promițătoare locuri pentru căutarea vieții extraterestre. Dougherty a proiectat instrumente pentru a afla mai multe, inclusiv un magnetometru care se află de doi ani într-o călătorie de opt ani la bordul misiunii ESA Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). Acesta va scana Ganymede, cea mai mare lună a sistemului solar, care este mai mare decât Mercur și singura cu un nucleu rotativ, în căutarea unui „ocean global” sub suprafață.

Dougherty a început să lucreze la Cassini în 1992, iar sonda a funcționat până în 2017. Ea a început să lucreze la Juice în 2008; aceasta va ajunge la Jupiter în 2031 și va funcționa până în 2035.