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Moment istoric în Balcani. Primii pui de vultur negru din ultimii 30 de ani, echipați cu GPS

O echipă a Societății Bulgare pentru Protecția Păsărilor a marcat cu emițătoare satelitare GPS/GSM cei doi pui de vultur negru eclozați în Munții Rodopi. Cele două păsări reprezintă primii pui ai speciei care eclozează în regiune în peste 30 de ani.
Moment istoric în Balcani. Primii pui de vultur negru din ultimii 30 de ani, echipați cu GPS
Sursa foto: Bulgarian Society for the Protection of Birds
Ioana Târziu
02 iul. 2026, 20:47, Life-Inedit
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Primii pui de vultur negru în Munții Rodopi în peste 30 de ani au fost echipați cu transmițătoare GPS, potrivit Societății Bulgare pentru Protecția Păsărilor (BSBP).

Cei doi pui de vultur au eclozat anul acesta în partea bulgară a Munților Rodopi de Est.

De ce au fost montate emițătoarele

„Păsările tinere au acum două luni și jumătate și sunt încă în cuiburi, dar în curând vor face primele zboruri. Acesta este motivul pentru care emițătoarele sunt montate în această etapă. Sunt montate înainte ca vulturii să părăsească cuibul și să își înceapă viața independentă”, a declarat Dobromir Dobrev de la BSPB.

Emițătoarele GPS/GSM sunt ușoare și complet sigure pentru păsări. Acestea vor permite experților să monitorizeze în timp real primele zboruri ale vulturilor tineri. De asemenea, vor putea fi monitorizate și mișcările acestora, locurile de hrănire și provocările pe care le întâmpină în sălbăticie, potrivit sursei.

Datele colectate vor oferi informații neprețuite despre viața acestor păsări tinere în sălbăticie. De asemenea, vor oferi informații despre rutele pe care le folosesc și amenințările cu care se confruntă. Aceste informații sunt esențiale pentru ghidarea eforturilor viitoare de conservare și pentru sprijinirea recuperării pe termen lung a speciei în Bulgaria.

A fost marcată prima reproducere a speciei în regiune din 1993

Trei perechi de vulturi din această specie au eclozat cu succes pui în acest an. Astfel, s-a marcat prima reproducere confirmată cu succes a speciei în partea bulgară a Munților Rodopi de Est din 1993.

Această etapă importantă este rezultatul programului de reintroducere lansat în 2022 de Societatea Bulgară pentru Protecția Păsărilor, Fondul pentru Floră și Faună Sălbatică, organizația spaniolă de conservare GREFA și Rewilding Europe. Până în prezent, 40 de vulturi din această specie au fost eliberați în sălbăticie, mai arată sursa.

O specie excepțional de rară

Doar doi dintre cei trei pui au supraviețuit. Cu toate acestea, fiecare pasăre supraviețuitoare reprezintă un succes major pentru eforturile continue de restabilire a acestei specii, Acești vulturi sunt excepțional de rari în Bulgaria, potrivit sursei citate.

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