Procesul lui Luigi Mangione, amânat până în ianuarie. Acesta trebuia să înceapă în octombrie

Procesul lui Luigi Mangione a fost amânat până în luna ianuarie, potrivit AP.

Procesul federal, în cazul uciderii directorului general al UnitedHealthcare, trebuia să înceapă în luna octombrie din acest an. Însă, o judecătoare a anunțat, luni, că îl va amâna.

De ce a fost amânat procesul

Motivul amânării este pentru ca avocații lui Mangione să se poată concentra asupra procesului său de crimă la nivel de stat. Acesta era programat să înceapă pe 8 septembrie, potrivit sursei citate.

Selecția juriului în cazul federal va începe pe 5 ianuarie, în loc de 13 octombrie. Apoi, declarațiile de deschidere și mărturiile vor începe pe 25 ianuarie, în loc de 4 noiembrie.

Judecătoarea a declarat că nu va publica chestionarul pe care potențialii jurați vor trebui să îl completeze, decât după alegerea juriului. Dacă acesta va circula online timp de luni de zile înainte de selecția juriului, „nu ar face decât să îngreuneze ceea ce promite a fi o sarcină dificilă”, a spus ea.

Audierile au început cu aproximativ o jumătate de oră întârziere, după ce Mangione a rămas blocat în liftul tribunalului.

„Nu mai putem aștepta să vedem ce se întâmplă”

Judecătoarea a spus că sperase cu „exces de optimism” ca procesul federal să aibă loc în toamnă. Însă, a transmis că „nu mai putem aștepta să vedem ce se întâmplă” în cazul statului, mai specifică sursa.

„În opinia mea, este pur și simplu imposibil să parcurgi procesul de selecție a juriului în acest caz în timp ce inculpatul și avocatul său sunt ocupați în totalitate cu desfășurarea procesului de stat”, a declarat aceasta.

Avocații lui Mangione au refuzat să comenteze ulterior.