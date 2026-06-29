Prima pagină » Știrile zilei » Procesul lui Luigi Mangione, amânat până în ianuarie. Acesta trebuia să înceapă în octombrie

Procesul lui Luigi Mangione, amânat până în ianuarie. Acesta trebuia să înceapă în octombrie

Procesul federal al lui Luigi Mangione, în cazul uciderii directorului general al UnitedHealthcare, a fost amânat până în ianuarie. Procesul trebuia să înceapă în luna octombrie a acestui an.
Procesul lui Luigi Mangione, amânat până în ianuarie. Acesta trebuia să înceapă în octombrie
Sursă foto: Hepta
Ioana Târziu
29 iun. 2026, 21:39, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Procesul lui Luigi Mangione a fost amânat până în luna ianuarie, potrivit AP.

Procesul federal, în cazul uciderii directorului general al UnitedHealthcare, trebuia să înceapă în luna octombrie din acest an. Însă, o judecătoare a anunțat, luni, că îl va amâna.

De ce a fost amânat procesul

Motivul amânării este pentru ca avocații lui Mangione să se poată concentra asupra procesului său de crimă la nivel de stat. Acesta era programat să înceapă pe 8 septembrie, potrivit sursei citate.

Selecția juriului în cazul federal va începe pe 5 ianuarie, în loc de 13 octombrie. Apoi, declarațiile de deschidere și mărturiile vor începe pe 25 ianuarie, în loc de 4 noiembrie.

Judecătoarea a declarat că nu va publica chestionarul pe care potențialii jurați vor trebui să îl completeze, decât după alegerea juriului. Dacă acesta va circula online timp de luni de zile înainte de selecția juriului, „nu ar face decât să îngreuneze ceea ce promite a fi o sarcină dificilă”, a spus ea.

Audierile au început cu aproximativ o jumătate de oră întârziere, după ce Mangione a rămas blocat în liftul tribunalului.

„Nu mai putem aștepta să vedem ce se întâmplă”

Judecătoarea a spus că sperase cu „exces de optimism” ca procesul federal să aibă loc în toamnă. Însă, a transmis că „nu mai putem aștepta să vedem ce se întâmplă” în cazul statului, mai specifică sursa.

„În opinia mea, este pur și simplu imposibil să parcurgi procesul de selecție a juriului în acest caz în timp ce inculpatul și avocatul său sunt ocupați în totalitate cu desfășurarea procesului de stat”, a declarat aceasta.

Avocații lui Mangione au refuzat să comenteze ulterior.

Recomandarea video

„Amânarea vacanței este ca și cum ți-ai amâna viața. Trece la fel de repede și cu criză și fără criză”
G4Media
Fosta noră a lui Ion Țiriac a răspuns la întrebarea incomodă, referitoare la fostul ei soț
GSP.ro
Călin Georgescu vs. Anca Alexandrescu. Câți români s-au uitat la schimbul de replici dintre cei doi. Cifre peste media Realitatea TV
Gandul
Cum a reușit Matei să copieze la Bacalaureat: 'Nici Einstein nu putea să vină cu asta'
Cancan
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport
Comemorarea pogromului de la Iași în Parlamentul României: prezență redusă, proteste anemice și selfie-uri
Libertatea
Soția și cei doi copii ai fotbalistului Lucas Trejo, găsiți morți în urma cutremurelor din Venezuela! Ce a postat sportivul cu puțin timp înainte de tragedie
CSID
Chery Tiggo 9: SUV-ul chinezesc care vine cu ambiții mari în România
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da