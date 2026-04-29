Progres pe Autostrada Transilvania, pe lotul Chiribiș-Biharia: aproape jumătate din autostradă e finalizată

Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat, miercuri, că pe lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania s-a ajuns la un stadiu de finalizare de 42%, ceea ce reprezintă un progres de 8% de la raportarea de luna trecută.

Echipa CNIR a verificat săptămâna aceasta lucrările pe cei 28,5 kilometri, unde au fost mobilizate 430 de persoane și 147 de utilaje, cu următoarele rezultate:

s-a finalizat montarea grinzilor pe 13 din cele 18 structuri (poduri);

placa de suprabetonare este finalizată pe șase din cele 18 structuri;

a fost așternut balast stabilizat pe 5,5 kilometri;

primul strat de asfalt este așternut pe 2 kilometri;

relocarea DN 19E la nivel de balast stabilizat, realizată pe 1,5 km.

Una dintre etapele desfășurate în această perioadă o reprezintă așternerea balastului stabilizat cu lianți hidraulici, stratul peste care urmează așternerea asfaltului.

Materialul, la standardele cele mai înalte de calitate

Materialul este realizat în stațiile proprii de betoane, pentru asigurarea celor mai înalte standard de calitate, iar CNIR susține că realizarea balastului stabilizat în stație, în detrimentului stabilizării acestuia in situ, este o metodă prin care se poate obține un material superior prin asigurarea: