Protejarea vinilurilor pe timp de caniculă, noua preocupare a colecționarilor de discuri

Utilizatorii de social media și iubitorii de muzică încep să intre în panică în privința colecțiilor lor de discuri în timpul valului de căldură, relatează Euronews.

Această preocupare câștigă teren în online, utilizatorii căutând moduri de a-și proteja colecția de viniluri.

Iubitorii de muzică sunt îngrijorați că valul de căldură le-ar putea deteriora discurile, potrivit sursei citate.

Din ce sunt fabricate vinilurile

Discurile de vinil sunt fabricate din clorură de polivinil (PVC). Acesta reprezintă un tip de plastic cunoscut pentru durabilitatea sa și care are un punct de topire relativ scăzut.

Expunerea excesivă la căldură și la lumina soarelui poate afecta rezistența unui disc. În mod ideal, temperatura ideală de depozitare este între 18-21°C. Cu toate acestea, riscul de deteriorare este încă scăzut la limita de 30 de grade, precizează sursa.

Riscul de deteriorare a unui disc crește între 35 și 45°C. Multe persoane ar putea constata că discurile de vinil pot începe să se deformeze, să pară mult mai flexibile decât de obicei.

Totuși, deteriorarea propriu-zisă se produce între 50 și 60°C. Când discurile de vinil sunt supuse acestor temperaturi, deformarea este aproape inevitabilă și duce la sărituri peste unele melodii. În unele cazuri, poate duce la imposibilitatea redării, conform sursei citate.

Sfaturi pentru protejarea colecțiilor de viniluri

Pentru colecționarii de viniluri, există câteva recomandări pentru protejarea discurilor:

Vinilurile se topesc doar la temperaturi care depășesc 100°C;

Nu lăsați vinilurile în lumina directă a soarelui;

Păstrați discurile în poziție verticală, nu așezate unele peste altele;

Folosiți husele de protecție și evitați depozitarea vinilurilor în poduri sau subsoluri, unde temperaturile fluctuează;

Nu puneți discurile în frigider. Orice șoc termic va duce la deformare, crăpare și mucegai.

Lăsarea vinilurilor în frigider este recomandată de unii utilizatori de pe rețelele de socializare. Însă, acest lucru poate fi nociv pentr dicsuri, care pot fi deformate, crăpate sau pot dezvolta mucegai, mai indică sursa.