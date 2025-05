Quentin Tarantino, invitat de onoare al secțiunii Cannes Classics 2025

Quentin Tarantino a câștigat Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes în 1994 pentru filmul Pulp Fiction, iar în 2004 a fost președinte al juriului.

Cineastul american va participa în cadrul programului Cannes Classics (secțiune specială dedicată filmului de patrimoniu și cinematografiei clasice restaurate) ca invitat de onoare și va aduce un tribut regizorului de westernuri George Sherman.

Regizorul va prezenta două filme clasice semnate de Sherman – Red Canyon (1949) și Comanche Territory (1950) – și va participa la o discuție moderată de criticul Elvis Mitchell.

Programul include și proiecții aniversare ale unor capodopere, precum The Gold Rush de Charlie Chaplin (100 de ani), Amores perros de Alejandro G. Iñárritu (25 de ani) și One Flew Over the Cuckoo’s Nest de Miloš Forman (50 de ani), alături de o proiecție restaurată 4K a filmului Barry Lyndon de Stanley Kubrick.

Festivalul de Film de la Cannes se află la cea de-a 78-a ediție și se va derula în perioada 13-24 mai.