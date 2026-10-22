Reacția dură a Ucrainei la adresa lui Witkoff, după ce Kievul a fost atacat cu rachete balistice: Servilismul și lingușirea nu vor opri acest război

Andrii Sîbiha a criticat dur poziția Statelor Unite în discuțiile de miercuri cu Vladimir Putin, vizându-l direct pe emisarul Steve Witkoff.

„În cursul nopții, locuitorii Kievului au auzit cum sună, cu adevărat, „umanismul” rusesc: un atac brutal cu zeci de rachete balistice care au lovit infrastructura energetică, unități medicale, centre comerciale și zone rezidențiale. Și alte orașe din Ucraina au fost vizate de atacuri. Politica de conciliere, servilismul și lingușirea nu vor opri acest război. Doar forța o va face”, a transmis șeful diplomației ucrainene, printr-un mesaj publicat pe X.

Overnight, Kyiv residents heard what Russian „humanism” truly sounds like: a brutal attack with dozens of ballistic missiles striking energy infrastructure, medical facilities, shopping centers, and residential areas. Other cities across Ukraine came under attack as well. Appeasement, servility, and flattery will not stop this war. Only strength will. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 22, 2026

Elogiile lui Witkoff la adresa lui Putin

Miercuri, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Sankt Petersburg cu liderul de la Kremlin pe tema soluționării conflictului, Witkoff l-a elogiat pe Vladimir Putin.

„Vorbiți atât de mult despre faptul că președintele Trump este un umanitar. Și dumneavoastră sunteți un umanitar, domnule, și salut acest lucru. Vă felicit”, i-a transmis oficialul american liderului de la Kremlin.

Witkoff to Putin: You talk so much about President Trump being a humanitarian. You are a humanitarian also, sir, and I salute that. I commend you. https://t.co/dQLzdzewDW — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026

Zeci de rachete balistice au lovit spitale și zone rezidențiale

În urma întâlnirii dintre Witkoff și Putin, armata Federației Ruse a lansat un bombardament puternic asupra Kievului implicând zeci de rachete balistice, notează The Kyiv Independent.

Loviturile au vizat zone rezidențiale, centre comerciale, facilități energetice, precum și obiective critice de transport și infrastructură medicală, soldându-se cu cel puțin un mort și 24 de răniți, potrivit autorităților locale.