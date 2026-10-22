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Reacția dură a Ucrainei la adresa lui Witkoff, după ce Kievul a fost atacat cu rachete balistice: Servilismul și lingușirea nu vor opri acest război

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiha, a reacționat vehement în urma atacurilor rusești cu rachete balistice care au lovit Kievul în noaptea de miercuri spre joi. Acesta a criticat declarațiile emisarului special al președintelui Trump, Steve Witkoff, care l-a numit pe Vladimir Putin un „umanitar”.
Reacția dură a Ucrainei la adresa lui Witkoff, după ce Kievul a fost atacat cu rachete balistice: Servilismul și lingușirea nu vor opri acest război
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
22 oct. 2026, 11:03, Știri externe
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Andrii Sîbiha a criticat dur poziția Statelor Unite în discuțiile de miercuri cu Vladimir Putin, vizându-l direct pe emisarul Steve Witkoff. 

„În cursul nopții, locuitorii Kievului au auzit cum sună, cu adevărat, „umanismul” rusesc: un atac brutal cu zeci de rachete balistice care au lovit infrastructura energetică, unități medicale, centre comerciale și zone rezidențiale. Și alte orașe din Ucraina au fost vizate de atacuri. Politica de conciliere, servilismul și lingușirea nu vor opri acest război. Doar forța o va face”, a transmis șeful diplomației ucrainene, printr-un mesaj publicat pe X. 

Elogiile lui Witkoff la adresa lui Putin

Miercuri, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Sankt Petersburg cu liderul de la Kremlin pe tema soluționării conflictului, Witkoff l-a elogiat pe Vladimir Putin. 

„Vorbiți atât de mult despre faptul că președintele Trump este un umanitar. Și dumneavoastră sunteți un umanitar, domnule, și salut acest lucru. Vă felicit”, i-a transmis oficialul american liderului de la Kremlin. 

Zeci de rachete balistice au lovit spitale și zone rezidențiale

În urma întâlnirii dintre Witkoff și Putin, armata Federației Ruse a lansat un bombardament puternic asupra Kievului implicând zeci de rachete balistice, notează The Kyiv Independent.

Loviturile au vizat zone rezidențiale, centre comerciale, facilități energetice, precum și obiective critice de transport și infrastructură medicală, soldându-se cu cel puțin un mort și 24 de răniți, potrivit autorităților locale.

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