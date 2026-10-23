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Reacția președintelui Nicușor Dan după ce o navă a fost lovită în Marea Neagră: O escaladare a Rusiei

Președintele Nicușor Dan a catalogat atacul cu drone asupra unei nave comerciale în Marea Neagră, produs vineri drept o escaladare a Rusiei, precizând că fenomenul a fost deja analizat în cadrul ședinței CSAT de joi.
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Radu Mocanu
23 oct. 2026, 12:30, Politic
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„Un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară”

Nicușor Dan a declarat că incidentul de vineri din Marea Neagră este un efort de escaladare a Federației Ruse în contextul Războiului din Ucraina, subliniind că fenomenul atacurilor cu drone din Marea Neagră a fost discutat în forurile interne și internaționale. 

„Suntem în această situație. După cum știți, ieri am avut o ședință CSAT exact pe subiectul acesta. Marți la solicitarea noastră și a bulgarilor a avut loc o ședință a Comitetului NATO dedicat situației. Acum, să știți, vom avea echipamente suplimentare și evident este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina”, a reacționat Nicușor Dan. 

Reacția șefului statului vine după ce o navă sub pavilion Comore ar fi fost lovită de drone vineri, în Marea Neagră, la 13 mile marine în dreptul Constanței. 

Potrivit unor informații neconfirmate deocamdată, este vorba despre o navă care ar fi fost avariată și s-ar afla în pericol de scufundare.  

Unele surse susțin că vasul s-ar fi scufundat deja după incident. Misiunea de salvare este în desfășurare, conform Ziua de Constanta.

Trei incidente maritime în luna octombrie

În cursul lunii octombrie au mai avut loc astfel de incidente.

Pe 5 octombrie, nava turcească Royad Mammadov, încărcată cu cereale, a fost lovită de drone în apropierea platformei Pescăruș și s-a scufundat. Doi marinari au murit, iar 11 membri ai echipajului au fost salvați, potrivit MAI.

Pe 15 octombrie, nava Wine Trader, sub pavilionul San Marino, a fost avariată la 14 mile marine de Sulina. ARSVOM a trimis în misiune nava SAR Apollo, iar cinci marinari au fost aduși cu un elicopter Black Hawk la Constanța.

Sursa video: TVR INFO

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