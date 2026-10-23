Reacția președintelui Nicușor Dan după ce o navă a fost lovită în Marea Neagră: O escaladare a Rusiei

Nicușor Dan a declarat că incidentul de vineri din Marea Neagră este un efort de escaladare a Federației Ruse în contextul Războiului din Ucraina, subliniind că fenomenul atacurilor cu drone din Marea Neagră a fost discutat în forurile interne și internaționale.
„Suntem în această situație. După cum știți, ieri am avut o ședință CSAT exact pe subiectul acesta. Marți la solicitarea noastră și a bulgarilor a avut loc o ședință a Comitetului NATO dedicat situației. Acum, să știți, vom avea echipamente suplimentare și evident este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina”, a reacționat Nicușor Dan.
Reacția șefului statului vine după ce o navă sub pavilion Comore ar fi fost lovită de drone vineri, în Marea Neagră, la 13 mile marine în dreptul Constanței.
Potrivit unor informații neconfirmate deocamdată, este vorba despre o navă care ar fi fost avariată și s-ar afla în pericol de scufundare.
Unele surse susțin că vasul s-ar fi scufundat deja după incident. Misiunea de salvare este în desfășurare, conform Ziua de Constanta.
În cursul lunii octombrie au mai avut loc astfel de incidente.
Pe 5 octombrie, nava turcească Royad Mammadov, încărcată cu cereale, a fost lovită de drone în apropierea platformei Pescăruș și s-a scufundat. Doi marinari au murit, iar 11 membri ai echipajului au fost salvați, potrivit MAI.
Pe 15 octombrie, nava Wine Trader, sub pavilionul San Marino, a fost avariată la 14 mile marine de Sulina. ARSVOM a trimis în misiune nava SAR Apollo, iar cinci marinari au fost aduși cu un elicopter Black Hawk la Constanța.
Sursa video: TVR INFO