Referendumurile din Italia au eșuat din cauza prezenței scăzute la urne

Datele oficiale de la aproximativ jumătate din secțiile de votare au arătat că puțin sub 30% din alegătorii eligibili au votat până la sfârșitul celor două zile de vot, cu mult sub 50% plus unu din electorat, necesar pentru ca votul să aibă forță juridică obligatorie.

Rezultatul reprezintă un eșec pentru coaliția de partide de opoziție de centru-stânga, grupurile societății civile și sindicatul CGIL, care au susținut propunerile referendumului. Acesta marchează, însă, o victorie pentru prim-ministra Giorgia Meloni, care s-a opus ferm referendumurilor.

Meloni și aliații săi și-au încurajat susținătorii să boicoteze votul.

„Opoziția a vrut să transforme referendumul într-un vot împotriva guvernului Meloni. Răspunsul este foarte clar: guvernul iese din acest referendum mai puternic, iar opoziția este mai slabă”, a declarat Giovanbattista Fazzolari, subsecretar de cabinet și un apropiat al lui Meloni.

Una dintre propuneri viza reducerea perioadei de ședere necesare pentru a solicita cetățenia italiană prin naturalizare de la 10 ani la cinci ani. Potrivit organizatorilor, măsura ar fi ajutat aproximativ 2,5 milioane de persoane.