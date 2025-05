Regizorul Ken Loach cere încetarea violenței în Gaza, în memoria jurnalistei Fatima Hassouna

Regizorul britanic Ken Loach, dublu laureat al Palme d’Or, a transmis o scrisoare deschisă în care își exprimă solidaritatea cu echipa filmului Put Your Soul on Your Hand and Walk, care va fi proiectat joi seară la Festivalul de la Cannes, potrivit Deadline.