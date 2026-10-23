România a participat în calitate de invitat de onoare la cea de-a 51-a ediție a Întâlnirilor Internaționale ale Traducătorilor Literari de la Belgrad

Scriitorilor li s-au alăturat traducătorii și profesioniștii din domeniul literar Ionela Mengher, Lucian Alexiu, Slavomir Gvozdenovici, Virginia Popovici, Simona Popov și Đura Miočinović.

Potrivit Ministerului Culturii, Belgradul găzduiește, în aceeași perioadă, cea de-a 69-a ediție a Târgului Internațional de Carte, un eveniment cu tradiție de peste 50 de ani.

Acesta se numără printre cele mai importante evenimente editoriale din Europa Centrală și de Est și atrage anual peste 100.000 de vizitatori.

Participarea la BEPS și la târg oferă literaturii române vizibilitate în fața unui public larg și a profesioniștilor cărții din regiune și consolidează relațiile literare dintre România și Serbia.

În cadrul evenimentului, va fi lansată traducerea în limba sârbă a romanului „Măștile fricii”, de Camelia Cavadia, publicat de editura Prometej din Novi Sad.

Programul include și mese rotunde dedicate traducerii literare, modului în care publicul din Serbia descoperă literatura română și publicul din România literatura sârbă, precum și provocărilor cu care se confruntă traducătorii în era digitală.

România participă la Întâlnirile Internaționale ale Traducătorilor Literari de la Belgrad în perioada 22–24 octombrie 2026, la invitația Asociației Traducătorilor Literari din Serbia (UKPS). Delegația va participa și la evenimentele Târgului Internațional de Carte de la Belgrad, care se desfășoară în perioada 23–31 octombrie 2026.

Cine face parte din delegația României la Târgul Internațional de Carte de la Belgrad

Lucian Alexiu și Slavomir Gvozdenovici formează unul dintre cele mai consacrate tandemuri de traducători din literatura sârbă, fiind autorii unor antologii și ediții de referință.

Đura Miočinović este unul dintre cei mai activi traducători de literatură română contemporană în limba sârbă.

Simona Popov a lucrat ca interpret din limba română în cadrul programelor dedicate literaturii române la Belgrad.

Virginia Popovici, cadru didactic la Departamentul de Românistică al Facultății de Filosofie din Novi Sad, este coautoare, alături de Carmen Dărăbuș, a volumului Literatura de limba română din Serbia și antropologia culturală.

Ionela Mengher este poetă formată în mediul literar românesc din Vârșeț și jurnalist cultural.

George Cornilă este autorul mai multor romane și volume de proză scurtă.

Camelia Cavadia este licențiată în filosofie și jurnalism si are un background de 22 de ani în televiziune, debutând în literatură în anul 2015.