România cumpără pentru 2 miliarde de euro un sistem israelian de apărare aeriană. Cea mai mare tranzacție realizată vreodată de Rafael

România achiziționează un sistem israelian de apărare aeriană, cea mai mare tranzacție realizată vreodată de firma israeliană Rafael. Tranzacția este cel mai mare contract din istoria Rafael și a doua cea mai mare tranzacție în domeniul apărării din istoria industriei israeliene de apărare.