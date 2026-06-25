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România obține bronzul la Competiția Europeană de Statistică 2025-2026

Echipa DATAOUT de la Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea a obținut locul al III-lea la categoria Juniori în cadrul Competiției Europene de Statistică 2025-2026. Concursul a reunit aproximativ 29.000 de elevi din 22 de țări ale Uniunii Europene.
România obține bronzul la Competiția Europeană de Statistică 2025-2026
Sursa foto: Facebook/Ministerul Educației
Radu Mocanu
25 iun. 2026, 18:22, Social
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Echipa DATAOUT, formată din Rareș Bogdan Hodăian, Eduard Hoti și Bogdan Ștefan Silaghi, sub coordonarea profesoarei Cătălina Mitrașcă, a reprezentat România la etapa europeană a competiției cu un material video intitulat „Statistical portrait: what are the people of Romania like?”. 

Calificarea acestora la etapa europeană a fost asigurată de câstigarea Olimpiadei Naționale de Statistică.

La competiția europeană, România a trimis echipe în funcție de performanțele obținute în etapa națională. Astfel, la Juniori, România a fost reprezentată și de echipa LTT de la Colegiul Național „Alexandru Odobescu”, în timp ce la Seniori au concurat echipele REGRESSION de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași și MERCURY de la Colegiul Național „Sfântul Sava” București. 

La competiție au participat 28.832 de elevi (9.096 de echipe), provenind din 2.293 de școli din 22 de țări ale Uniunii Europene. În etapele premergătoare fazei finale, din România au participat, la ambele categorii – Juniori (elevii din clasele a IX-a și a X-a) și Seniori (elevii din clasele a XI-a și a XII-a)-, un număr total de 5.327 de elevi (1.919 echipe). Și la această ediție, România s-a numărat printre statele membre ale Uniunii Europene cu cel mai mare număr de participanți”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Ministerul Educației. 

Concursul a fost organizate de Institutul Național de Statistică și a Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul Academia de Studii Economice din București, în parteneriat cu Eurostat. 

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