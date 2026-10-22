Rusia, acuzată din nou de ingerință în alegerile din SUA. Democrații, vizați de campanii de dezinformare

Declarațiile au fost făcute de senatorul Mark Warner din Virginia și reprezentantul Jim Himes din Connecticut, după o ședință privind securitatea electorală solicitată directorului pentru Informații Naționale, Jay Clayton, relatează Reuters.

Cei doi au precizat că nu pot dezvălui detalii despre informațiile prezentate în cadrul ședinței, deoarece acestea sunt clasificate, însă au afirmat că Rusia utilizează metode similare celor identificate de serviciile americane de informații în timpul alegerilor din 2016, 2020 și 2024.

„Iar situația actuală, aș spune eu, este că Rusia, la fel ca în alte dăți, îi vizează pe democrați. Rușii aruncă, practic, tot ce au la îndemână. Haos, să nu aveți încredere în aparatele de vot”, au transmis congresmenii democrați.

Candidați-cheie atacați vizați de campanii de dezinformare

Warner a declarat că Moscova își concentrează eforturile asupra candidaților democrați. Printre cei vizați s-ar număra James Talarico, candidat pentru un loc în Senat în Texas, și senatorul Jon Ossoff, care încearcă să obțină un nou mandat în Georgia. Potrivit lui Warner, în mediul online au apărut reclame false generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care îi vizează pe cei doi politicieni.

Cei doi și-au exprimat îngrijorarea că Donald Trump ar putea încerca să conteste rezultatele alegerilor invocând inclusiv atacuri cibernetice externe asupra infrastructurii de vot.

Declarațiile vin într-un context politic în care sondajele Reuters/Ipsos indică un avantaj de câteva până la peste zece puncte procentuale pentru democrați în intențiile de vot la nivel național pentru alegerile de la începutul lunii noiembrie.