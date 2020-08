Sasha Lopez a cucerit topurile muzicale în pandemie

Sasha Lopez nu se lasă învins de pandemie. După succescul pe care l-a avut cu piesa „All my people”, care a intrat în Top 30 Billboard, Lopez este acum, de mai bine de o jumătate de an, în topuri cu „Smoke Me”. Artistul spune că piesa a fost pregătită de lansare încă de anul trecut, dar a luat o pauză pentru că şi-a dorit să fie alături de soţia lui, Xenia, alături de care are acum o fetiţă. Sasha nu s-a aşteptat ca „Smoke me” să aibă un impact atât de mare şi să fie iubită de atâţia fani. Cunoscutul producător şi DJ este fericit că a cucerit topurile muzicale chiar şi fără concerte, dar spune că adevărata fericire înseamnă momentele petrecute în familie.

Sasha Lopez: Eu mă bucur foarte mult că piesa a prins foarte-foarte bine şi deja erau programate foarte multe concerte în această vară, ca şi la toată lumea, ca la toţi artiştii, dar s-au reprogramat sau s-au anulat. Mulţumesc că vă place piesa, chiar este wow, nu m-am aşteptat atât de tare să explodeze, inclusiv şi în Turcia, Bulgaria, Rusia, mai nou Ucraina. I-am dat drumul la „Smoke me” exact înainte de pandemie. De 7 luni este în top. În 10 ţări piesa merge foarte bine şi este Top Shazam în 10 ţări, mai mult în Balcani, inclusiv Rusia. În România a fost No. 1 în Shazam şi Top 3 la difuzări. Mi-aş dori artiştii să fie cât mai aproape de oameni, să nu mai facem numai concerte online şi să vorbim pe zoom, pentru că această distanţare socială mi-aş dori să se termine.