Se conturează premisele pentru o coaliție largă pro-europeană, spune Dominic Fritz

Întrebat dacă liderii partidelor care s-au întâlnit, vineri, cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, au ajuns la un rezultat pentru formarea unei coaliții pro-occidentale, Dominic Fritz a spus că „se conturează premisele pentru o coaliție largă pro-europeană, dar dacă aceste premise apoi produc și rezultatul acestei coaliții, este încă un semn de întrebare”.

„Într-adevăr, acum am stat de vorbă noi, patru lideri, cu președintele țării. Fiecare ne-am expus părerile pe care le auzim în partidele noastre, dar la sfârșitul acestui proces, fiecare dintre noi va trebui să se întoarcă către membrii partidului, către forurile statutare și să spună o idee: asta este ce am obținut pentru țară, asta este ce am obținut pentru alegători și pentru partid și vă rog să spuneți da sau nu. Și tocmai de aceea, cred că cel mai important în perioada următoare este să creștem încrederea între parteneri. Pentru asta a fost un bun pas această întâlnire de astăzi, dar și să fim suficient de concreți ca posibile conflicte, tensiuni să fie puse pe masă și să stăm cât trebuie pentru a găsi o bază comună și măsuri care integrează toate punctele de vedere pentru că dacă acum doar facem ceva pe hârtie sau doar ne mulțumim cu o împărțeală a unor posturi, fără să agreăm concret și fără ca toată lumea să aibă aceeași idee despre care vor fi măsurile care trebuie luate, atunci poate fi un guvern contestabil”, a spus președintele interimar al USR.

Fritz a precizat că nu este adeptul unui premier tehnocrat, dar discuțiile nu s-au încheiat.

Întâlnirea de vineri de la Palatul Cotroceni a avut loc la inițiativa președintelui Nicușor Dan. Au participat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, președintele interimar al USR, Dominic Fritz și președintele UDMR, Kelemen Hunor.