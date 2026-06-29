Șeful OMS pentru Europa îndeamnă guvernele să trateze căldura extremă drept o „criză de sănătate”

Hans Kluge, directorul OMS pentru Europa, a cerut guvernelor să recunoască căldura extremă drept o „criză de sănătate”, potrivit Euronews.

Kluge le-a cerut guvernelor și să consolideze pregătirea sistemelor de sănătate.

Valul de căldură cu care se confruntă Europa a curmat mii de vieți. Acesta a scos în evidență necesitatea ca sistemele de sănătate să se pregătească mai bine pentru temperaturi extreme, arată sursa citată.

Pe măsură ce temperaturile au depășit 40°C în unele părți ale continentului, apelurile de urgență au crescut. Spitalele au tratat mai mulți pacienți cu boli legate de căldură. Adulții în vârstă și persoanele cu afecțiuni cronice s-au confruntat cu riscuri sporite.

„Recunoașteți căldura extremă ca o criză de sănătate și acționați înainte ca temperaturile să ajungă la un vârf”, a transmis luni Kluge, conform sursei.

„Pregătirea pentru căldură trebuie să fie operațională: eliberarea paturilor, protejarea pacienților cu risc ridicat, asigurarea răcirii, verificarea energiei de rezervă și sprijinirea lucrătorilor din domeniul sănătății”, a adăugat el.

Căldura a pus deja presiune asupra serviciilor de sănătate din mai multe țări. În Franța, camerele de gardă au raportat o creștere de patru ori a afecțiunilor legate de căldură. Printre acestea, se numără afecșiuni precum insolația, deshidratarea și hiponatremia.

În Regatul Unit, Serviciul de Ambulanță din Londra a declarat că, din cauza căldurii extreme, a contribuit la cea mai aglomerată zi înregistrată vreodată. Acesta a răspuns la 8.869 de apeluri de urgență vinerea trecută.

Mai multe spitale NHS au declarat, de asemenea, incidente critice. Acestea au apărut după ce defecțiunile de răcire au perturbat echipamentele medicale, sălile de operație și secțiile. Defecțiunile au adăugat presiune asupra serviciilor care deja gestionează insolația, deshidratarea și pacienții vârstnici vulnerabili, mai specifică sursa citată.