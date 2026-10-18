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Siegfried Mureșan, despre guvernul propus de Niculescu și PSD: Știu că suntem cu toții dezamăgiți | Îi vom depăși la următoarele alegeri

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a transmis că este conștient de faptul că „suntem cu toții dezamăgiți de guvernul propus de Luca Niculescu și PSD”. El precizează că, la momentul actual, PNL „nu are majoritate pentru un guvern care să modernizeze România”.
Siegfried Mureșan, despre guvernul propus de Niculescu și PSD: Știu că suntem cu toții dezamăgiți | Îi vom depăși la următoarele alegeri
Ioana Târziu
18 oct. 2026, 08:37, Politic
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„Știu că suntem cu toții dezamăgiți de guvernul propus de Luca Niculescu și PSD”, a scris Siegfried Mureșan duminică, pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, PNL a propus un guvern „ceva mai bun”,

Totuși, el menționează că Partidul Național Liberal, la momentul actual, „nu are încă majoritate pentru un guvern care să modernizeze România”.

„Ne vom pregăti pentru a îi depăși la următoarele alegeri și pentru a da țării un guvern mai bun cât de curând”, a conchis Siegfried Mureșan.

Vineri, europarlamentarul a criticat lista de miniști propusă de PSD în viitorul Executiv.

„La fiecare dintre cele 11 ministere pe care PSD-ul vrea să le ocupe acum, noi am propus miniștri mult mai buni în urmă cu două săptămâni”, a scris în urmă cu două zile Siegfried Mureșan.

Mureșan a susținut că miniștrii propuși de el ar fi putut continua reformele și modernizarea statului, însă echipa sa nu a obținut voturile necesare în Parlament.

„Noi am propus oameni competenți, pregătiți să continue reformele, să reducă risipa, să atragă fonduri europene și să modernizeze statul. Din păcate, echipa noastră nu a primit votul parlamentului”, a precizat vineri europarlamentarul liberal.

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