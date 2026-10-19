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Situație critică în Spania, după inundații devastatoare. Sute de mii de oameni, obligați să rămână în case

Furtuna Adam a provocat inundații severe în regiunile Valencia și Alicante, unde echipele de salvare intervin cu elicoptere pentru a evacua persoane izolate pe acoperișuri.
Situație critică în Spania, după inundații devastatoare. Sute de mii de oameni, obligați să rămână în case
Foto: Unsplash
Mădălina Dinu
19 oct. 2026, 12:40, Știri externe
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Ploile au depășit 650 de litri pe metru pătrat în unele zone, iar autoritățile din Comunitatea Valenciană au dispus ca peste 400.000 de persoane să rămână în locuințe. Mai multe localități sunt afectate de revărsarea râurilor, drumurile sunt blocate, iar cursurile școlare au fost suspendate în numeroase zone.

Serviciile de urgență și Unitatea Militară de Urgență a Spaniei intervin pentru salvarea persoanelor aflate în pericol. Furtuna a provocat deja victime și continuă să amenințe zonele de coastă din estul țării. Citește știrea integrală pe MEDIAFAX SPANIA.

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