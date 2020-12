Soarta conducerii naţionale de handbal feminin, hotărâtă în a doua săptămână din ianuarie

În a doua săptămână din luna ianuarie 2021, Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal este aşteptat să ia o decizie referitoare la conducerea tehnică a naţionalei de handbal feminin a României, care la Campionatul European desfăşurat în perioada 3-20 decembrie, în Danemarca, s-a clasat pe locul 12. Petru Ghervan, vicepreşedinte al Comisiei Tehnice şi membru al Consiliului de Administraţie al FRH, a declarat: ”În a doua săptămâna din luna ianuarie va avea loc şedinţa Consiliului de Administraţie, când trebuie să se valideze rezoluţia comisiei tehnice. Comisia Tehnică validează raportul staff-ului tehnic”.

Petru Ghervan este nelămurit în legătură cu selecţia făcută, în condiţiile în care din lot au făcut parte multe jucătoare care nu evoluează la echipele lor de club, iar unele dintre ele, chiar dacă sunt foarte talentate, nu au experienţa competiţiilor importante: ”Pentru mine selecţia este o enigmă. Eu nu cred că doar acele jucătoare puteau fi acolo. A fost un soi de compasiune faţă de antrenori când am văzut cu ce instrumente trebuiau să lucreze. Practic, ei au participat acolo având o jucătoare, Neagu, care venea după o perioadă de o lună şi jumătate de subpregătire, de subantrenare, şi în rest, jucătoarele de bază, Buceschi şi Laslo, care nu au jucat niciun minut, Seraficeanu şi alte jucătoare de la echipele din ţară nu au jucat la echipele lor de club. Asta este o problemă a federaţiei. Adică, dacă ajungem să participăm cu o echipă naţională cu jucătoare care nu joacă la echipele de club este complet aiurea să abordăm o analiză pertinentă a antrenorilor. Din câte se vede, echipele tari care participă în cupele europene au jucătoare străine care joacă titulare şi care nu lasă... Antrenorii nu le bagă pe românce decât dacă unele dintre jucătoarele titulare s-au accidentat, dacă lipsesc sau altceva. Eu cred că mai există jucătoare în România, românce, pentru linia de 9 metri, jucătoare care puteau să acorde timp de odihnă lui Neagu şi lui Laslo, care aveau nevoie de 3-4 minute de răgaz pe bancă. Şi jucătoare care puteau mai bine decât cele care au fost acolo, de 19, 20 sau 21 de ani. E adevărat că sunt fete tinere foarte bune. Dar, de exemplu, Anca Polocoşer de la Baia Mare a jucat foarte puţin. A jucat inter stânga în locul Cristinei Neagu. E greu de comparat, e greu ca Anca, săraca, să se ridice la nivelul unei jucătoare imense cum este Cristina Neagu, ca să o poată înlocui. Poate că era o jucătoare de 28, 29, 30 de ani pe la Brăila, pe nu ştiu unde, care era mai în măsură să ţină piept acolo”.

Ghervan este dezamăgit de prestaţia naţionalei de handbal feminin a României la Europene, mai ales în ultimul meci, cel cu Olanda, pierdut cu 35-24, când jucătoarele noastre parcă nu au vrut să joace: ”Trebuie să vedem ce a fost acolo în intimitatea echipei, în sânul echipei, ce s-a întâmplat de s-a ajuns ca la ultimul joc... după părerea mea a fost aproape un non-combat”.

Petru Ghervan este pentru stabilitate, însă numai dacă existe perspective ca această stabilitate să aducă rezultate: ”Stabilitatea e cea care produce performanţă şi este eficientă. Stabilitate, dar ştiţi cum e cu consecvenţa. Consecvenţa trebuie dusă până la un punct. Dacă eşti consecvent în greşeală, atunci nu e în regulă. Atunci când eşti consecvent pe o concepţie, pe o viziune în care crezi şi ai argumente, şi nu numai argumente de ordin teoretic, ci ai şi rezultate intermediare care îţi confirmă că acea viziune este o.k. Antrenorul trebuie să ne spună: dacă el a considerat că generaţia asta gata, intră, şi el îşi asumă peste 5 luni că el monitorizează, că are grijă, că are încredere şi-şi asumă toată treaba asta, eu aş fi de acord să rămână. Altfel, decepţia şi dezamăgirea pe care au creat-o suporterului de sport, nu numai de handbal, din România este imensă”.

Petru Ghervan nu este doar vicepreşedinte al Comisiei Tehnice a Federaţiei Române de Handbal şi membru în Consiliul de Administraţie al aceleiaşi federaţii, ci şi coordonatorul echipelor din cadrul CS Universitatea Suceava, club care are echipă în Liga Naţională de handbal masculin, şi decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii ”Ştefan cel Mare” Suceava.