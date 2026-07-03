Ce soluție are George Simion pentru deblocarea crizei politice? „Ei sunt matematicienii: și Grindeanu și Nicușor Dan. (…) Ori se împacă, ori ajung la soluțiile noastre”

„Alegerile anticipate. Ei sunt matematicienii și Grindeanu și Nicușor, dar nu pot gândi eu soluții care nu există. Ei s-au certat. Nicușor Dan cu Bolojan. Și atunci, ori se împacă, ori ajung la soluțiile noastre. Asta crede toată lumea, nu doar eu (n.r. că Nicușor Dan a fost cel care a vrut să-l dea jos pe Bolojan. (…) Sunt oameni foarte slabi. Incapabili, incompetenți, care nu pot face nimic. să mă rezolv la atât cu iul ăsta. Nu pot face nimic. Nu vor face nimic, de asta nu sunt în stare să guverneze, să conducă România cum trebuie”, spune George Simion

George Simion, președinte AUR: „Dorința mea este să ajungem la guvernare și să facem lucruri bune pentru România. Va veni momentul când vom avea miniștri și când vom avea prim-ministru din partea AUR la propunerea AUR”

„Ei s-au învățat doar cu trădări. Lasă că ne mai împrumutăm, ne împrumutăm, ne împrumutăm. Până când ne împrumutăm? Până când? Vine FMI-ul, până vine Banca Mondială, până vine Troica, până ajungem în situația Greciei. Suntem singura soluție, suntem singurii orientați din forțele importante. pe alt model economic și pe o direcție sănătoasă pentru România. Mai devreme sau mai târziu de asta v-am zis, aș fi vrut să fie nominalizat cineva de la AUR în această ecuație, pentru că mai devreme sau mai târziu tot acolo ajungem. S-a lămurit toată lumea că nu suntem…

Mai rău decât guvernează ei, nu o poate face. (…) Nu ne puteți acuza că nu vrem să mergem la guvernare. Nu este dorința mea. Dorința mea este să ajungem la guvernare și să facem lucruri bune pentru România. Sunt bucuros că în sfârșit reușim să trecem anumite legi de Parlamentul României, cel puțin în ultimele două luni. Va veni momentul când vom avea miniștri și când vom avea prim-ministru din partea AUR la propunerea AUR. (…)”, afirmă liderul AUR.

George Simion, președinte AUR: „Nu mai există niciun cordon sanitar. Nici în Uniunea Europeană. A căzut”

„Nu mai există niciun cordon sanitar. Nici în Uniunea Europeană. A căzut. A fost o lege care viza restrângerea migrației ilegale. A fost trecut cu voturile tuturor parlamentarilor reprezentați de forțele de centru dreapta și forțe patriotice. S-a trecut peste chestiunea asta”, declară George Simion.

George Simion, președinte AUR: „Nimic nu se poate face fără noi, dar cu mâinile noastre. Să le intre bine în cap”

„Eu zic să nu prelungim agonia, de asta-i cer lui Nicușor Dan azi fiind vineri până duminică să facă o nominalizare de premier, măcar își depune mandatul. Este vinovat împreună cu foștii sau actualii săi aliați, respectiv Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Nimic nu se poate face fără noi, dar cu mâinile noastre. Să le intre bine în cap. Avem parlamentari cu coloană vertebrală. Cei care își închipuiau că și la AUR sunt trădători, s-au înșelat. (…) Cei care au ajuns să facă Parlamentul instituția cea mai puțin credibilă din țara noastră. Cum a ajuns acolo Parlamentul? Printr-un șir mare de trădări. Cei mai apropiați pe care îi vizam eu erau parlamentarii suveraniști care deodată se schimbau și deveneau lupi în blană de oaie”, spune Simion.

George Simion, președinte AUR: „Eu n-am nevoie să mă onorabilizeze cineva”

„Am văzut că cei care au intrat pe listele POT și cei care au intrat pe listele SOS acum sunt chemați câte unu, câte doi la Palatul Cotroceni și sunt onorabilizați. Eu n-am nevoie să mă onorabilizeze cineva, îi respect pe toți votanții celorlalte partide, cred că se simt și ei înșelați de felul în care sunt reprezentați în Parlament și cred că suferă și ei, mai ales antreprenorii români și în mod direct angajații antreprenorilor români și angajații tuturor companiilor din țara noastră, pentru că trăiesc din ce în ce mai rău. (…)”, susține președintele AUR în emisiunea OFF The Record.