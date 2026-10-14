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Sorin Grindeanu: Comasarea satelor sub 1.500 de locuitori. Lista celor 10 condiții puse de PSD Guvernului Niculescu

Miercuri, liderul PSD Sorin Grindeanu a enumerat prioritățile Partidului Social-Democrat, care se regăsesc în programul de guvernare al Guvernului Niculescu. Acesta a enumerat în total zece priorități.
Sorin Grindeanu: Comasarea satelor sub 1.500 de locuitori. Lista celor 10 condiții puse de PSD Guvernului Niculescu
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Dobre
Ioana Târziu
14 oct. 2026, 19:20, Politic
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Prima prioritate menționată de Sorin Grindeanu este „prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate, înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027. Termenul este de până la 1 noiembrie 2026”.

Pe locul doi se află semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri și sindicate,care să ofere predictibilitate fiscală pentru anul 2027. Mai clar spus, să nu cumva să crească alte taxe și anul viitor”.

Cea de-a treia prioritate o reprezintă structurarea și aprobarea rectificării bugetare,care să acopere necesarul de finanțare pentru spitale, servicii critique, funcționarea statului, cu termen până la 1 noiembrie 2026”.

Pe locul patru se află „inventarierea stadiului proiectelor finanțate din fonduri europene, PNRR sau de la bugetul de stat care trec pe fonduri naționale”.

Pe locul cinci, este „operaționalizarea accelerată a tuturor măsurilor din planul de relansare economică până la mijlocul lunii viitoare, adică termen 15 noiembrie”.

Cea de-a șasea prioritate este „elaborarea bugetului de stat pe anul 2027 cu încadrarea în țintele de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor. Termen 1 decembrie 2026”.

Pe locul șapte, este„ prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii pe timpul iernii”.

Pe locul opt, se află „indexarea pensiilor inclusiv militare și a pensiei minime”.

Cea de-a noua prioritate este „eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități”.

Cea de-a zecea prioritate este „demararea reformei administrative, și anume comasarea localităților cu până la 1.500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor”, a precizat liderul PSD Sorin Grindeanu.

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