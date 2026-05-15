Spania stabilește din nou un record în transplanturi: 39 de donatori de organe în 48 de ore

Această nouă performanță a avut loc între marți, 24, și miercuri, 25 martie, coincizând cu Ziua Națională a Transplantului, când solidaritatea familiilor spaniole și munca a sute de profesioniști au permis realizarea a 75 de transplanturi în două zile, a subliniat vineri Organizația Națională de Transplanturi (ONT) într-un comunicat, scrie EFE.

Astfel, în doar 48 de ore, un total de 39 de persoane au oferit șansa de a salva sau de a îmbunătăți calitatea vieții pentru 75 de pacienți, prin donarea de organe.

46 de spitale din 10 comunități autonome implicate

Dintre transplanturi, 49 au fost renale, 14 hepatice, 8 pulmonare, 2 cardiace și unul de pancreas-rinichi. Nu mai puțin de 46 de spitale din 10 comunități autonome – Andaluzia, Aragon, Castilla-La Mancha, Castilla și León, Catalonia, Comunitatea Valenciană, Extremadura, Galicia, Madrid și Murcia – au fost implicate în acest nou record.

Pentru transportul organelor și al echipelor de transplant, a fost necesară mobilizarea a 5 avioane private, cu implicarea aeroporturilor din Badajoz, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia și Zaragoza.

Printre persoanele transplantate s-au aflat patru pacienți incluși în Planul Național de Acces la Transplant pentru pacienți hiperimunizați (PATHI) al ONT, persoane cu dificultăți foarte mari în a primi un transplant din cauza caracteristicilor lor imunologice.

Întreaga activitate este comparabilă doar cu recordul anterior, înregistrat pe 17 aprilie 2024, când au fost realizate 48 de transplanturi în 24 de ore de la 19 donatori decedați.

Spania se menține de peste trei decenii lider mondial: în 2025 au fost realizate 6.334 de transplanturi de organe, ceea ce reprezintă o rată de 129 de transplanturi la un milion de locuitori, activitate posibilă datorită gestului celor 2.547 de persoane care au donat organe după deces și a celor 408 care au făcut acest lucru în viață.

Cu toate acestea, ONT amintește că, zilnic, peste 5.000 de persoane așteaptă un organ.