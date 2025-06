Spital din sudul Israelului lovit în plin de rachete iraniene

Într-o nouă fază a confruntării dintre Iran și Israel, un spital situat în partea de sud a Israelului a suferit un impact direct din partea mai multor rachete lansate din Iran, în cursul nopții de luni spre marți. Acest atac survenit pe fondul tensiunilor regionale în creștere și al războiului din Gaza, face parte dintr-un val recent de atacuri reciproce între cele două țări.

Este o premieră ca o unitate medicală importantă să fie afectată în mod direct de un atac iranian, fapt ce generează îngrijorări serioase legate de siguranța civililor și a infrastructurii critice.

Potrivit Ministerului israelian de Externe, este vorba de Spitalul Soroka din Beersheba. Acesta ar fi suferit „pagube semnificative”.

At least three direct hits from the lastest missile barrage from the Islamic regime in Iran, one of which hit the largest hospital in Southern Israel.

The IDF doesn’t not embed itself inside of hospitals.

The regime is indiscriminately targeting Israeli civilians. pic.twitter.com/VuQxeGdo2Q

— Zina Rakhamilova (@itsmezina__) June 19, 2025