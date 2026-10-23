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Susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat în fața Curții de Apel București și au blocat circulația pe Splaiul Independenței

Jandarmeria Capitalei a anunțat vineri că o parte dintre susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, prezenți în față la Curtea de Apel București, au blocat circulația rutieră pe Splaiul Independenței.
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Ioana Târziu
23 oct. 2026, 10:37, Social
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Jandarmeria Capitalei a făcut apel la responsabilitate, pentru că siguranța tuturor trebuie să rămână o prioritate.

Blocarea circulației poate crea situații periculoase atât pentru participanți, cât și pentru ceilalți cetățeni. De asemenea, poate îngreuna deplasarea ambulanțelor, a autospecialelor de pompieri și a altor echipaje de intervenție, precum și circulația mijloacelor de transport în comun.

Echipele de dialog ale Jandarmeriei Capitalei se află în față la Curtea de Apel București, pentru a comunica permanent cu participanții, pentru a oferi informații și pentru a explica prevederile legale aplicabile.

Jandarmeria roagă susținătorii adunați să dea dovadă de calm, să coopereze cu forțele de ordine și să contribuie la desfășurarea adunării publice în condiții de siguranță, pentru ca fiecare persoană să își poată exprima punctul de vedere în siguranță, fără ca acest lucru să pună în pericol alte persoane.

Vineri, Călin Georgescu a fost adus la Curtea de Apel București, unde judecătorii urmează să decidă dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în arest preventiv sau va fi plasat în arest la domiciliu.

Instanța analizează contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva unei decizii prin care Tribunalul București a dispus înlocuirea măsurii preventive.

Mai mulți susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale s-au adunat în față la Curtea de Apel București, scandând „Călin nevinovat”.

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