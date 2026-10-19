Tânăra din Spania stabilită la Cluj amintește de cele 90 de tone de aur ale României pe care Rusia nu le-a mai înapoiat

Cum a ajuns tezaurul României la Moscova

În videoclipul publicat pe rețelele sociale, Sara Senent explică împrejurările în care autoritățile române au decis să trimită tezaurul în Rusia, în contextul ocupării Bucureștiului de către trupele inamice. Primul transport a avut loc în decembrie 1916 și a inclus aurul Băncii Naționale a României, precum și bijuteriile Reginei Maria. Un al doilea transport a fost organizat în anul următor.

„Știați că România a trimis Rusiei peste 90 de tone de aur în timpul Primului Război Mondial și că, după mai bine de un secol, încă încearcă să îl recupereze? În 1916, România era în război. Trupele inamice ocupaseră Bucureștiul. În fața riscului de a-și pierde rezervele naționale, guvernul a luat o decizie.

Să trimită tezaurul la Moscova, unde urma să fie protejat de Rusia, aliata sa de la acea vreme. În decembrie, în acel an, un tren cu 17 vagoane a transportat 1.738 de lăzi care conțineau aurul Băncii Naționale a României și bijuteriile Reginei Maria. Dar asta nu a fost tot. În 1917, a fost organizat un al doilea transport, care urma să includă alte rezerve, documente istorice, opere de artă și alte obiecte de valoare din patrimoniul românesc.” CITEȘTE articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.