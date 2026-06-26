Temperaturi de până la 40 de grade în București în ultimele zile din iunie. Prognoza ANM

ANM a emis prognoza meteo pentru București, în ultimele zile ale lunii iunie.

De vineri, până sâmbătă la ora 10, „valul de căldură va persista, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă va fi de 34…35 de grade, iar cea minimă de 17…20 de grade.

Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab și moderat”, potrivit ANM.

Sâmbătă, „valul de căldură va persista, cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul valorii de 80 de unități după-amiaza și seara. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 32…34 de grade, iar cea minimă de 18…20 de grade”.

Duminică, „valul de căldură va persista și se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, astfel că indicele temperaturăumezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și

moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 18…21 grade”.

Maxime de 38-39 grade Celsius, luni

Luni, „valul de căldură va continua să se intensifice, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperaturăumezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 38…39 de grade, iar cea minimă va fi de 19…22 grade”.

Marți, „valul de căldură intens va persista, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura

maximă se va situa în jurul valorii de 39 de grade”, a transmis ANM.

Sâmbătă, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă și disconfort termic.

În intervalul 26 iunie, ora 10 – 27 iunie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

În intervalul 27 iunie, ora 10 – 28 iunie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Cod portocaliu de caniculă, duminică

În intervalul 28 iunie, ora 10 – 29 iunie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică cod portocaliu pentru val de căldură intens, caniculă și disconfort termic accentuat.