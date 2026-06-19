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Traficul naval în Strâmtoarea Ormuz, la cel mai mare volum de la mijlocul lunii aprilie

Un total de 25 de nave comerciale au tranzitat Strâmtoarea Ormuz joi, reprezentând cel mai mare număr de la mijlocul lunii aprilie.
Traficul naval în Strâmtoarea Ormuz, la cel mai mare volum de la mijlocul lunii aprilie
Ioana Târziu
19 iun. 2026, 15:06, Știri externe
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Strâmtoarea Ormuz a fost tranzitată, joi, de un număr de 25 de nave comerciale, ceea ce reprezintă cel mai mare număr de la mijlocul lunii aprilie, potrivit AFP.

Creșterea, în urma semnării unui memorandum

Această creștere a venit după semnarea unui memorandum de înțelegere între Statele Unite și Iran, miercuri. De asemenea, creșterea vine și după ridicarea de joi a blocadei porturilor iraniene impusă de Washington din 13 aprilie. Blocada a fost inițiată ca răspuns la închiderea Strâmtorii Hormuz de către Teheran, potrivit sursei.

Discuțiile programate pentru vineri în Elveția, menite să declanșeze un proces de 60 de zile pentru rezolvarea problemei centrale a programului nuclear al Iranului, au fost amânate pe termen nelimitat. Amânarea generează incertitudine asupra situației maritime din regiune.

„25 de tranzite verificate într-o singură zi”

Pe 18 iunie, „am observat 25 de tranzite verificate ale unor nave comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, cel mai mare număr într-o singură zi din 18 aprilie. Numărul este de peste cinci ori mai mare decât nivelul mediu zilnic înregistrat în primele zece zile ale lunii iunie ”, a declarat AXSMarine într-un comunicat de presă.

„Traficul este distribuit uniform în ambele direcți. Majoritatea navelor urmează rutele iraniene stabilite”, a transmis platforma de urmărire maritimă Kpler. Aceasta a înregistrat cinci treceri ale navelor sancționate.

Cele 28 de tranzite înregistrate de AXSMarine în timpul vârfului precedent, din 18 aprilie, au coincis cu o scurtă redeschidere a căii navigabile strategice pentru traficul comercial de către Iran. Redeschiderea a făcut parte dintr-un  acord de încetare a focului. Teheranul a anunțat în aceeași zi că reia „controlul strict” asupra strâmtorii. Anunțul a venit ca răspuns la blocada continuă a porturilor iraniene impusă de SUA, mai arată sursa.

Totalul ar putea fi mai mare

De duminică, aproximativ 50 de nave comerciale au intrat sau au ieșit din Golf, comparativ cu aproape 600 în aceeași perioadă din iunie 2025. Totalul ar putea fi mai mare. Unele nave dezactivează sau manipulează semnalele transponderelor AIS. Ele fac acest lucru pentru a evita să fie detectate la trecerea prin strâmtoare, potrivit sursei citate.

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