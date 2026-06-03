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Tragedie în Constanța: Un copil de nouă ani a murit după ce s-a blocat sub un capac de canalizare în timp ce se juca

Un copil în vârstă de 9 ani și-a pierdut viața miercuri după-amiază în localitatea Limanu, județul Constanța, după ce ar fi fost prins sub capacul unei canalizări în timp ce se juca. Poliția a deschis dosar penal.
Tragedie în Constanța: Un copil de nouă ani a murit după ce s-a blocat sub un capac de canalizare în timp ce se juca
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Radu Mocanu
03 iun. 2026, 22:43, Social
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Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Vama Veche – 2 Mai au fost sesizați, miercuri, în jurul orei 16:00, printr-un apel la 112, cu privire la producerea unui accident în localitatea Limanu. 

Oamenii legii care au intervenit la fața locului au găsit un băiat în vârstă de 9 ani care se blocase sub un capac de canalizare. 

La locul incidentului a intervenit un echipaj medical, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața copilului, fiind constatat decesul acestuia. 

„trupul neînsuflețit va fi transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, mai transmit polițiștii constănțeni. 

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