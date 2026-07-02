Trump șochează cu un videoclip creat cu AI: apare ca medic și diagnostichează actori celebri, ca Robert De Niro și Julia Roberts

Președintele Trump a postat un videoclip generat de inteligența artificială în care este medic, diagnosticând celebrități cu „Sindromul de tulburare Trump”.

Clipul prezintă reproduceri ale unor actori și celebrități de la Hollywood pe care Trump le-a criticat anterior, inclusiv Whoopi Goldberg, Robert De Niro, Julia Roberts și Rosie O’Donnell.

„Ați fost diagnosticat dumneavoastră sau cineva cunoscut cu sindromul de tulburare a disfuncției biliare?”, întreabă Trump, generat de inteligența artificială, la începutul videoclipului postat pe Truth Social miercuri seară. „Simptomele pot fi necruțătoare. Din fericire, sunt doctorul Trump și am un plan de tratament”.

Donald Trump se prezintă drept „Doctorul Trump” într-un videoclip creat cu inteligența artificială

Medicul generat de inteligența artificială invită apoi privitorul să audă părerile unora dintre „pacienții” săi, scrie The Independent.

„Nu puteam mânca, nu puteam dormi, eram mereu furios…”, spune falsul De Niro. „Îi făceam pe toți cei din jurul meu să se simtă mizerabil”.

„Simt că am îmbătrânit cu 20 de ani în ultimii doi ani”, adaugă Julia Roberts creată cu inteligența artificială, susținând că a început să „își facă griji pentru viitorul ei”.

Falsa O’Donnell susține că „suferă de peste un deceniu”, în timp Goldberg creată cu inteligența artificială spune că se credea o „cauză pierdută”.

Alte vedete care sunt parodiate în clipul de 90 de secunde sunt actorii Edward Norton și John Leguizamo, ambii criticându-l în trecut pe președintele SUA.

Mesajul transmis de Trump la finalul videoclipului postat pe Truth Social

Abia la sfârșitul videoclipului, „Doctorul Trump” dezvăluie care este de fapt așa-numitul său „tratament”.

„Opriți știrile false”, îndeamnă el. „Roagă-te și, dacă te simți vreodată anxios, bea o Diet Coke ca mine și vei vedea o diferență remarcabilă în viața ta”.

Trump și-a etichetat adesea detractorii ca având sindromul de tulburare Trump, susținând chiar în Biroul Oval că auzise că acesta „este de fapt o boală”. Termenul este o adaptare a unui altui termen, respectiv „Sindromul de tulburare Bush”, inventat de editorialistul Charles Krauthammer în 2003. Krauthammer a descris termenul ca fiind „debutul acut al paranoiei la oameni altfel normali, ca reacție la politici, la președinție – ba chiar la însăși existența lui George W. Bush”.

De ce apar în clip vedetele care l-au criticat pe președintele SUA

Multe dintre vedetele din videoclip l-au criticat pe Trump în viața reală, De Niro etichetându-l anterior pe Trump drept o „amenințare existențială la adresa libertăților și securității noastre”. O’Donnell și Trump sunt implicați într-o dispută publică încă din 2006 și s-au criticat reciproc în mod repetat în presă.

Iar Goldberg, care, la fel ca O’Donnell, a jucat în emisiunea The View, a susținut în 2024 că Trump vrea să fie un „dictator pe viață”.

În perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024, Julia Roberts a fost naratoare a unui videoclip pentru Vote Common Good, în care le-a reamintit femeilor că votul lor este doar alegerea lor, indiferent de modul în care votează soții lor sau oricine altcineva. Femeia din videoclip este văzută votând pentru fosta vicepreședintă Kamala Harris.