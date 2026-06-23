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UE lansează Platforma agendei privind conectivitatea, pentru a consolida legăturile dintre Europa și Asia Centrală

Uniunea Europeană lansează Platforma agendei privind conectivitatea, pentru a consolida legăturile dintre Europa și Asia Centrală prin regiunea Mării Negre și prin Caucazul de Sud.
UE lansează Platforma agendei privind conectivitatea, pentru a consolida legăturile dintre Europa și Asia Centrală
Sursa foto: Hepta
Ioana Târziu
23 iun. 2026, 15:05, Economic
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Comisia Europeană a lansat, astăzi, Platforma agendei privind conectivitatea.

Comisia „a încheiat acorduri cu instituții financiare internaționale care se preconizează că vor mobiliza până la 2 miliarde de euro pentru investiții strategice în conectivitate în regiunea Mării Negre și în Caucazul de Sud”.

Platforma, prezentată în cadrul unei reuniuni ministeriale

Platforma a fost prezentată „în cadrul unei reuniuni ministeriale la nivel înalt”.

Aceasta „a fost găzduită de comisara pentru extindere Marta Kos, de comisarul pentru parteneriate internaționale Jozef Síkela și de comisarul pentru transport sustenabil Apostolos Tzitzikostas”, potrivit Comisiei Europene.

La reuniune „au participat miniștri ai transporturilor și înalți reprezentanți din statele membre ale UE și din Armenia, Kazahstan, Republica Kârgâzstan, Republica Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan, Turcia, Ucraina și Uzbekistan”.

Au fost prezenți și reprezentanți ai G7

De asemenea, au fost prezenți  „și reprezentanți ai G7 și ai instituțiilor financiare internaționale, pentru a promova Agenda privind conectivitatea transregională în cadrul strategiei «Global Gateway»”, a mai transmis Comisia.

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