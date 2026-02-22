Prima pagină » Știrile zilei » Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal după ce a pătruns la Mar-a-Lago, reședința președintelui Trump

Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal după ce a pătruns la Mar-a-Lago, reședința președintelui Trump

Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal de agenții Serviciului Secret după ce a pătruns în perimetrul securizat al complexului Mar-a-Lago, reședința președintelui american Donald Trump.
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal după ce a pătruns la Mar-a-Lago, reședința președintelui Trump
Sursa foto: Pexels
Radu Mocanu
22 feb. 2026, 16:29, Știri externe

Incidentul a avut loc duminică, potrivit unui comunicat al Serviciului Secret, care a precizat că bărbatul a fost observat în apropierea porții nordice a proprietății. Acesta avea asupra sa „ceea ce părea a fi o pușcă și o canistră de combustibil”, potrivit Associated Press

Agenții Serviciului Secret, împreună cu un adjunct al șerifului din Palm Beach, Florida, au deschis focul, suspectul fiind eliminat. 

În momentul incidentului, președintele Trump și prima doamnă Melania Trump  nu se aflau la Mar-a-Lago, ci la Casa Albă. 

Acesta nu este primul incident care pune în pericol viața președintelui american. Acesta a fost victimă unei tentative de asasinat în iulie 2024 în Butler, Pennsylvania, în timpul unui miting electoral. 

În plus, în septembrie 2024, un alt bărbat înarmat cu o pușcă a fost reținut după ce a așteptat în apropierea terenului de golf din West Palm Beach, în timp ce Trump juca golf. Acesta a fost condamnat la închisoare pe viață la începutul acestei luni. 

 

Recomandarea video

ANALIZĂ Saga tarifelor: Cum a reușit un mic importator de vinuri să-l învingă pe Trump la Curtea Supremă
G4Media
Ce urmează după ninsorile care au paralizat România. Meteorologii ANM, prognoză detaliată pentru Gândul
Gandul
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Lia Savonea, mai „tare” decât CEDO. Dan Voiculescu pariază că o decizie a șefei Înaltei Curți îi va aduce revizuirea condamnării din dosarul ICA
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci dacă ai probleme cu digestia
CSID
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor