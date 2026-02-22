Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal după ce a pătruns la Mar-a-Lago, reședința președintelui Trump

Incidentul a avut loc duminică, potrivit unui comunicat al Serviciului Secret, care a precizat că bărbatul a fost observat în apropierea porții nordice a proprietății. Acesta avea asupra sa „ceea ce părea a fi o pușcă și o canistră de combustibil”, potrivit Associated Press.

Agenții Serviciului Secret, împreună cu un adjunct al șerifului din Palm Beach, Florida, au deschis focul, suspectul fiind eliminat.

În momentul incidentului, președintele Trump și prima doamnă Melania Trump nu se aflau la Mar-a-Lago, ci la Casa Albă.

Acesta nu este primul incident care pune în pericol viața președintelui american. Acesta a fost victimă unei tentative de asasinat în iulie 2024 în Butler, Pennsylvania, în timpul unui miting electoral.

În plus, în septembrie 2024, un alt bărbat înarmat cu o pușcă a fost reținut după ce a așteptat în apropierea terenului de golf din West Palm Beach, în timp ce Trump juca golf. Acesta a fost condamnat la închisoare pe viață la începutul acestei luni.