Oleksandr Syrskyi afirmă că „dacă numărăm doar morții, atunci sunt de până la 11 ori” (n. r. – mai mulți decât cei ucraineni).

Declarația fostului general vine la câteva săptămâni după ce o anchetă a publicației independente ruse Mediazona a identificat numele a 258.989 de militari ruși uciși în Ucraina, potrivit The Independent.

Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul războiului

Agenția britanică de informații GCHQ a declarat în luna mai că aproape 500.000 de soldați ruși au fost uciși de când Moscova a început războiul în februarie 2022.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) afirmă că forțele ucrainene au suferit între 125.000 și 150.000 de victime până în iunie 2026. De asemenea, estimează numărul victimelor în Rusia la între 400.000 și 450.000 în aceeași perioadă.

Cu toate acestea, nicio țară nu publică date oficiale despre persoanele care au murit în război, potrivit sursei citate.

Motivul pentru care Rusia nu înaintează

Syrskyi, care a vorbit cu BBC într-unul dintre primele sale interviuri de la demiterea sa în vară, a declarat că numărul mai mare de morți din armata rusă explică parțial de ce avansurile rusești au stagnat în mare măsură pe linia frontului estic. Progresele tehnologice din armata ucraineană și atacurile strategice asupra punctelor slabe ale Rusiei au fost alți factori, a spus el.

El a spus că Rusia a confiscat doar 61 de kilometri pătrați în primele șase luni ale anului 2026, afirmând că acesta este un „indiciu că linia frontului a fost stabilizată”.

Institutul pentru Studiul Războiului a estimat că forțele ruse au suferit o pierdere netă de 80,81 kilometri pătrați în septembrie 2026 (175,54 km pătrați câștigați, 256,35 km pătrați pierduți).

Syrskyi a respins, de asemenea, afirmațiile criticilor săi conform cărora era prea „de modă veche” pentru război, deoarece evoluțiile tehnologice, în special creșterea semnificativă a utilizării dronelor aeriene, au devenit elemente centrale ale războiului.

De ce a fost demis

Acesta a fost demis în luna iulie a acestui an, deoarece președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vrut să pună capăt protestelor, unde oamenii cereau demiterea lui Syrskyi și repunerea în funcție a fostului ministru al apărării, Mihailo Fedorov.

Fedorov, căruia i se atribuie adesea îmbunătățirea armatei Ucrainei de când a preluat funcția în ianuarie, ar fi avut divergențe semnificative cu Syrskyi, potrivit aceleiași surse.