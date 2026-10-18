Un manifestant a murit în timpul protestelor din Paris. Decesul nu ar fi fost cauzat de violențele din stradă

Anunțul decesului a fost făcut duminică de către autoritățile din Paris.

Poliția din capitala Franței a precizat că decesul manifestanului nu a fost cauzat de acțiunile poliției sau de ciocnirile izbucnite în marja demonstrațiilor din oraș, potrivit France 24.

Mai mult, prefectura de poliție a orașului a declarat că a reținut o „cifră record” de 855 de persoane în capitală, în timpul protestelor.

În același timp, viceprimarul Lamia El Aaraje a declarat că Parisul a fost lovit de „un nivel de violență pe care cred că nu l-am mai văzut niciodată”.

Majoritatea arestărilor au fost efectuate pentru recepționare de bunuri furate, asociere cu intenția de a comite violență și vandalism, se arată într-un comunicat al poliției.

Prefectura de poliție a capitalei a adăugat că 13 ofițeri de poliție și jandarmi au fost răniți, precum și doi pompieri.

În urma protestelor din toată Franța, peste 1.200 de persoane au fost arestate, iar un număr de 150 de polițiști și jandarmi au fost răniți.

Ministerul francez de Interne a estimat că aproximativ 550.000 de persoane au participat la manifestațiile organizate în întreaga țară, dintre care 110.000 la Paris. În total, au avut loc 110 manifestații.

Protestele au fost organizate împotriva costului ridicat al vieții și au reunit studenți, angajați din sectorul public și agricultori. La manifestațiile de sâmbătă s-au alăturat și membri ai mișcării „vestelor galbene”, o mișcare de protest apărută în Franța în 2018, după anunțarea unor scumpiri ale carburanților.