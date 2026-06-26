Un marș Pride din Franța a fost amânat din cauza caniculei

Programat pentru sâmbătă, marșul Pride din Lyon, Franța a fost amânat din cauza valului de căldură, potrivit AFP.

Organizarea imposibilă din cauza temperaturilor extreme

„Condițiile meteorologice și săptămâna precedentă de căldură extremă fac imposibilă asigurarea unei organizări corespunzătoare”, au transmis organizatorii evenimentului, joi seara.

Marșul își propune să apere drepturile persoanelor LGBT+ și abordează și alte probleme. Printre acestea, se numără lupta împotriva „rasismului, sexismului și capacitismului”, potrivit sursei citate.

Apărarea civilă a emis un „aviz nefavorabil ”, specifică declarația, „având în vedere că serviciile de urgență și salvare sunt deja suprasolicitate de situația meteorologică”.

Pentru sâmbătă, prognoza meteo arată temperaturi de până la 38°C în oraș, în contextul în care Franța se confruntă cu un val de căldură.

Cea mai caldă zi din Franța, înregistrată miercuri

Miercuri a fost cea mai caldă zi înregistrată vreodată în țară, potrivit Météo-France. Au fost înregistrate temperaturi care au depășit 42°C, joi, în unele zone. În ultimele zile au fost raportate mai multe decese atribuite căldurii, mai specifică sursa.

Marșul a fost amânat până în septembrie, dar nu a fost anunțată o dată specifică. Câteva mii de persoane erau așteptate, potrivit presei locale. Un al doilea marș al Pride este programat să aibă loc la Lyon pe 11 iulie, organizat de Centrul LGBTI+ al orașului.