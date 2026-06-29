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Un scriitor francez denunță plagiatul generat de inteligența artificială. O carte cu numele său nu a fost scrisă de el

Scriitorul francez Julien Blanc-Gras a descoperit o carte care îi poartă numele, dar pe care nu a scris-o el. Autorul a contactat un avocat pentru a explora opțiunile legale și a depus o plângere privind plagiatul generat de inteligența artificială.
Un scriitor francez denunță plagiatul generat de inteligența artificială. O carte cu numele său nu a fost scrisă de el
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
29 iun. 2026, 19:58, Știri externe
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Scriitorul francez Julien Blanc-Gras, care călătorește în jurul lumii, a denunțat duminică în Le Monde o inteligență artificială care „zguduie temeliile realității”, potrivit AFP.

Autorul a descoperit „carte parazitară” care îi poartă numele, dar pe care nu a scris-o niciodată. 

Atacul dur al autorului împotriva inteligenței artificiale

„Giganții tehnologici ne jefuiesc munca pentru a-și hrăni modelele de IA, fără consimțământul nostru și fără compensații. O IA care ne saturează ecranele și zguduie temeliile realității. O IA care își poate însuși acum vocile, imaginile și numele noastre în escrocherii josnice”, a transmis Blanc-Gras.

Cartea avea prețul de 17,05 euro, potrivit sursei citate.

Intitulată Complete Adventure Guide: The Modern Traveler’s Survival Manual, cartea ar fi fost semnată de el, conform unei descrieri care îl prezenta drept un „autor aventurier”. 

„Nu am scris niciodată această carte”

„Julien Blanc-Gras, ăsta sunt eu. Și, într-adevăr, sunt un scriitor care călătorește. Problema este că nu am scris niciodată această carte”, explică autorul.

După cum subliniază el, cărțile generate de inteligența artificială și semnate de autori fictivi abundă mediul online. Situația de aici este, potrivit lui, „diferită”.

„Nu sunt fictiv. Într-adevăr, acesta este numele meu de pe copertă. S-a întrecut o linie: cea a furtului de identitate”, a declarat el.

Julien Blanc-Gras a precizat că i s-a trimis un exemplar și descrie 134 de pagini de „o inutilitate de nepătruns”. El a adăugat că și-a alertat editorul, a contactat un avocat pentru a explora opțiunile legale și a depus o plângere pe platforma unde era vândută cartea.

„Ca să fie și mai rău, fiecare pagină este marcată cu sintagma «material protejat de drepturi de autor»”, subliniază el, potrivit sursei citate.

Cartea a fost retrasă de la vânzare de pe platforma inițială

Între timp, cartea a fost retrasă de pe platforma inițială. Totuși, transmite autorul, cartea este acum „de vânzare pe numeroase alte site-uri, americane, daneze și coreene”. 

Deși menționează diverse inițiative parlamentare care vizează aplicarea drepturilor de autor, Julien Blanc-Gras consideră că inteligența artificială pune acum la îndoială originea operelor. 

„Bun venit într-o eră în care elementul uman nu este nimic mai mult decât o ipoteză”, a mai transmis el, conform sursei.

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