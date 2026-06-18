Una dintre cele mai importante specialiste în gastroenterologie din Europa, premiată de UMF „Carol Davila”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa profesoarei Martina Müller-Schilling, medic și cadru universitar din Germania, recunoscută pentru activitatea sa în domeniul medicinei interne, gastroenterologiei și hepatologiei.

Potrivit unui anunț al universității, distincția recompensează contribuțiile profesoarei Martina Müller-Schilling la cercetarea științifică, educația medicală și dezvoltarea colaborărilor internaționale în domeniul sănătății.

„Personalitate a medicinei europene”

Reprezentanții UMF „Carol Davila” arată că Martina Müller-Schilling este una dintre personalitățile medicinei europene contemporane, cu o activitate academică și de cercetare axată pe medicina internă, gastroenterologie și hepatologie.

De asemenea, universitatea evidențiază implicarea acesteia în formarea noilor generații de medici și în dezvoltarea parteneriatelor internaționale din domeniul medical.

Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, UMF „Carol Davila” afirmă că își exprimă aprecierea pentru realizările profesoarei Martina Müller-Schilling și pentru contribuția acesteia la dezvoltarea medicinei și a educației medicale în Europa.