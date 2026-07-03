10 obiecte pe care le folosim zilnic și care ar putea dispărea în următorii 10 ani

Le folosim zilnic. Le folosim atât de mult, încât nici nu ne dăm seama că le folosim.

Așa cum nu ne-am dat seama când am trecut de la video-player la DVD, așa cum nu ne-am dat seama când am trecut de la telefonul fix la cel mobil, așa cum nu ne-am dat seama când am trecut de la DVD la serviciile de streaming.

Ei, tot așa o să se-ntâmple și de-acum încolo, mai ales că apariția unui gadget nou livrează o doză de dopamină menită să te facă să uiți vechile „iubiri”.

Dar care sunt obiectele care vor dispărea, încet, sigur și aproape pe ne-simțite din viața noastră de toate zilele?

Cheile

Am putea fi tentați să credem că noi, aici, în România, suntem prea „înapoi” ca să renunțăm la chei în doar 10 ani, dar yala inteleigentă e deja aici, împreună cu amprenta, cu recunoașterea facială și cu telefonul.

Deja, chestia asta se-ntâmplă în mai multe locuințe, așa că e doar o chestiune de timp ca și brelocul cu chei să-ți dispară din geantă.

Portofelul

În lumea lui Apple Pay, a lui Google Wallet, a actelor digitale, foarte puțini mai cară portofelul cu ei, iar asta o să se mai întâmple doar câțiva ani. Chiar dacă cash-ul nu va fi eliminat complet, plata sumelor mari nu se va mai face decât în format digital.

Telecomanda

Deja, televizoarele răspund la comandă vocală, telefon, asistenți AI. În câțiva ani, telecomanda va deveni ceea ce este astăzi casetofonul: un obiect de muzeu. Partea bună e că n-o să mai cadă după canapea.

Cheia mașinii

Multe automobile noi se deschid doar cu telefonul. Tesla face asta de ani buni. De asemenea, BMW, Hyundai, Kia, Volvo. Urmează și altele.

Aparatul foto

Probabil, unul dintre cele mai iubite gadgeturi, aparatul foto va fi și el nevoit să intre într-un con de umbră, însă profesioniștii în imagine vor continua să-l folosească. Asta chiar dacă telefonul pare că a învins, totuși, aparatul foto profesional va mai fi în zonă.

Becurile clasice

Tot mai multe case folosesc leduri inteligente, control vocal și automatizări.

Soneria

Desigur că va dispărea, iar locul ei va fi luat de camera video, de Google Nest și de aplicații de detectare a feței.

Agenda de hârtie

Împătimiții scrisului de mână și ai foii de hârtie probabil că vor trage de agendă și de stilou sau pix cât vor putea de mult, dar, până la urmă, tot agenda din telefon, AI-ul și reminderele vor câștiga.

Harta rutieră

Deja, harta rutieră pe hârtie nu mai există. Copiii de azi nici nu știu cum arată una.

Cash-ul

Nu va dispărea complet, dar va deveni din ce în ce mai rar, mai ales în orașe.

Și, dacă nu mai departe decât acum 20 de ani, nci nu ne gândeam că nu vom mai avea telefon fix în casă, DVD Player sau casete VHS, să nu uităm c-am avut gadget-uri cu o viață mult mai scurtă: pagerul, bunăoară, sau faxul, MP3 playerul, camera video de familie, CD playerul, enciclopediile.

Așa cum copiii de azi nu au habar să formeze un număr de telefon la un telefon analog, tot așa, e de presupus că, peste 10 ani, copiii de atunci nu vor avea idee despre chei, portofel sau orice altceva.

Ce altceva ar mai rămâne de înlocuit?

Probabil că periuța de dinți va fi înlocuită cu un gadget care-ți va monitoriza sănătatea, parolele de acum vor fi înlocuite cu autentificarea biometrică, termometrul clasic va fi înlocuit cu senzori, cardul bancar cu telefonul…