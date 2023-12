15 milioane de dolari ajutor umanitar: Nvidia şi angajaţii săi sprijină civilii afectaţi de conflictul Israel-Hamas

Într-un efort umanitar remarcabil, producătorul de cipuri american Nvidia, împreună cu angajaţii săi dedicaţi din peste 30 de ţări, a strâns impresionanta sumă de 15 milioane de dolari pentru organizaţii non-profit care ajută civili afectaţi de conflictul dintre Israel şi grupul militant palestinian Hamas. Această contribuţie semnificativă a devenit posibilă datorită donaţiilor individuale totalizând 5 milioane de dolari din partea angajaţilor, sumă pe care Nvidia a dublat-o pentru a atinge suma finală, relatează Reuters.

Nvidia a dezvăluit că această iniţiativă caritabilă se clasează drept cea mai mare strângere de fonduri umanitare din istoria sa de 30 de ani. Fondurile sunt destinate să sprijine diverse organizaţii non-profit din regiune, printre care Asor Fund (JGive), American Friends of Magen David Adom, Doctors Without Borders, Friends of United Hatzalah, IsraAID (US) Global Humanitarian Assistance, Jewish Agency for Israel, World Central Kitchen şi Zaka.

Iniţiativa nu a vizat doar sprijin financiar. Nvidia a contribuit şi la cauza umanitară prin donarea a sute de calculatoare familiilor strămutate din regiunile de nord şi sud ale Israelului. În plus, compania a furnizat mii de mese calde prin cafeneaua sa de la biroul din Yokneam.

Forţa motrice din spatele acestui efort filantropic nu a fost doar angajamentul companiei faţă de responsabilitatea socială, ci şi o îngrijorare profundă pentru unul dintre membrii săi. Avinatan Or, un inginer în vârstă de 30 de ani la Nvidia din aprilie 2022, a fost capturat de Hamas în timpul festivalului de muzică Nova la 7 octombrie, împreună cu prietena sa Noa Argamani şi aproximativ 240 de alte persoane. În timp ce unii dintre ostatici au fost eliberaţi ulterior, Or rămâne în captivitate.

Gideon Rosenberg, consilierul general adjunct al Nvidia, şi-a exprimat recunoştinţa pentru susţinerea extinsă din partea familiilor Nvidia din întreaga lume, subliniind grija sinceră arătată de angajaţi în contribuţia lor la această cauză semnificativă.