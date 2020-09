Airbus anunţă primele avioane comerciale cu emisii zero din lume. Cum arată şi cum vor funcţiona cele trei modele

Primul concept ar putea transporta între 120 şi 200 de pasageri pe aproximativ 2.000 de mile marine. Alimentarea motorului cu turbină se va face cu un gaz modificat care funcţionează pe bază de hidrogen, mai degrabă decât pe combustibil de reacţie, prin combustie, relatează euronews.

Al doilea concept, un design cu turbopropulsor, ar transporta până la 100 de pasageri peste 1.000 de mile marine, în timp ce al treilea, un design cu „corp cu aripi mixte”, ar putea transporta până la 200 de pasageri pentru o călătorie de 2.000 de mile marine.

„Hidrogenul are o densitate de energie volumetrică diferită de cea a combustibilului pentru avioane, aşa că trebuie să studiem alte opţiuni de stocare şi arhitecturi de aeronave decât cele existente”, a spus Jean-Brice Dumont, Airbus EVP Engineering.

"Acest lucru înseamnă că aspectul vizual al viitoarelor noastre aeronave cu emisii zero se va schimba. Aceste trei configuraţii ne oferă câteva opţiuni interesante pentru explorări ulterioare", a continuat el

Inginerii Airbus urmează să înceapă să lucreze la programe demonstrative de hidrogen în lunile următoare pentru a testa tehnologiile cu scopul de a avea un prototip de aeronavă la scară largă pregătit până la începutul lui 2030.

Emisiile directe din aviaţie reprezintă aproximativ trei la sută din emisiile totale de gaze cu efect de seră ale Uniunii Europene şi mai mult de doi la sută din emisiile globale, potrivit Comisiei UE.

În 2020, emisiile anuale internaţionale la nivel aerian sunt cu aproximativ 70% mai mari decât în ​​2005 şi ar putea creşte cu încă 300% până în 2050 dacă nu se iau măsuri.

Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (OACI) estimează că va fi posibil din punct de vedere fizic să satisfacă 100% din cererea internaţională de combustibil pentru avioane cu combustibili durabili pentru aviaţie până în 2050 şi că aceasta ar corespunde unei reduceri de 63% a emisiilor.

UE îşi propune să devină prima regiune din lume neutră în materie de carbon până în 2050 şi a făcut din hidrogen o piatră de temelie a strategiei sale.

Hidrogenul este un gaz care reprezintă 75% din univers şi care nu emite dioxid de carbon atunci când este utilizat, dar este greu de izolat. O nouă Alianţă europeană pentru hidrogen curat îşi propune să investească 430 miliarde EUR până în 2030 pentru a extinde lanţul valoric al hidrogenului pe Vechiul Continent.

