Analiză. Companiile doresc eficientizarea procesului de plată prin introducerea sistemului Tap To Mobile. Cum funcţionează

Pe măsură ce sistemul de plăţi evoluează, este din ce în ce mai dificil pentru întreprinderile mici şi micro-comercianţi să rămână competitivi şi să-şi păstreze cota de piaţă. Multe dintre aceste companii folosesc doar plata numerar sau nu îşi permit aparatura necesară care acceptă plăţi fără contact. O soluţie optimă din punct de vedere tehnologic, ar fi transformarea smartphone-urile în dispozitive de acceptare a plăţilor.

NMI, agent de plăţi, şi-a publicat cercetarea privind creşterea plăţilor mobile şi a vorbit cu 300 de proprietari de mici afaceri precum şi cu 1.000 de consumatori din SUA şi Marea Britanie pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra pieţei. Deşi Tap To Mobile este încă în fazele incipiente de adoptare, progresează rapid şi este o soluţie viabilă.

95% dintre proprietarii de IMM-uri au spus că ar lua în considerare utilizarea tehnologiei de plată prin Tap to Mobile, inclusiv 92% dintre companiile actuale care folosesc doar numerar. În plus, 83% dintre consumatori au spus că ar folosi probabil plăţile contactless pe mobil dacă ar fi oferite de o companie.

Principalii factori care influenţează decizia proprietarilor de IMM-uri să ofere plăţi contactless prin mobil pentru afacerile lor sunt:

Cost (costul tehnologiei, întreţinere etc.): 66%

Cererea clientului: 55%

Securitate (securitatea datelor comerciale şi ale tranzacţiilor clienţilor): 54%

Peste o treime dintre proprietarii de IMM-uri din SUA au declarat că nu oferă plăţi contactless, comparativ cu doar 9% dintre proprietarii de IMM-uri din Marea Britanie.

Când au fost întrebaţi de ce IMM-urile nu pot accepta plăţi contactless, majoritatea proprietarilor (55%) au spus că pur şi simplu nu şi-au actualizat sistemele pentru a accepta plăţi contactless. Şi chiar dacă clienţii preferă metoda de plată contactless atunci când fac cumpărături, 37% dintre proprietarii IMM-urilor au spus că nu văd nevoia să le ofere.

The Fintech Times s-a întâlnit cu Jeremy Gumbley, CSO şi CIO la NMI. Când a fost întrebat ce l-a şocat cel mai mult la acest studiu, el a citat concluziile: „‘95% dintre proprietarii IMM-urilor chestionaţi au spus că ar lua în considerare utilizarea tehnologiei de plată prin Tap to Mobile, inclusiv 92% dintre companiile care folosesc doar numerar. Am fost surprinşi de cât de mult doresc, atât companiile, cât şi consumatorii deopotrivă, tehnologia tap to mobile (TTM). Ştiam că această variantă va fi o alegere populară, dar am fost surprinşi de nivelul absolut de cerere din partea ambelor părţi – mai ales că TTM este o tehnologie relativ nouă’.

Comercianţii sunt încântaţi de noua tehnologie, deoarece pot folosi un telefon Android , cu care sunt deja familiarizaţi. Aceştia nu trebuie să înveţe cum să folosească ceva nou. Mai mult, consumatorii vor adora această inovaţie, deoarece plăţile cu cardul pot fi oferite de companiile care până acum acceptau doar plata numerar.