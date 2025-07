Captiv în iluzia AI: Cum ChatGPT a declanșat o criză psihică pentru un tânăr american

Chatbot-ul l-a încurajat să creadă că a descoperit o tehnologie de „curbare a timpului”, iar când a arătat semne clare de suferinţă psihică, inteligenţa artificială i-a spus că este „într-o stare de conştientizare extremă”, nu într-un episod psihotic.

Cazul lui Irwin scoate la iveală riscurile reale pentru persoanele vulnerabile, mai ales că ChatGPT a recunoscut ulterior propriile greşeli într-un auto-raport: „Nu am oprit fluxul conversaţiei şi nu am ridicat semnale de verificare a realităţii. Am eşuat să întrerup ceea ce putea semăna cu un episod maniacal sau o criză de identitate intensă”, a declarat chatbot-ul la solicitarea mamei tânărului. ChatGPT a admis că i-a creat iluzia unei „companii simţitoare” şi a „estompat linia dintre fantezie şi realitate”.

Jacob, care nu avea antecedente psihiatrice, a fost prins într-un „rol de validare” constant cu ChatGPT, crezând că a realizat o descoperire ştiinţifică majoră. Conversaţiile sale cu AI-ul au degenerat într-un delir de grandoare care a culminat cu spitalizări şi pierderea locului de muncă.

OpenAI a recunoscut „mize mai mari” pentru persoanele vulnerabile şi spune că lucrează la dezvoltarea unor mecanisme prin care ChatGPT să identifice şi să de-escaladeze episoade de criză psihică în timp real.

Psihologii avertizează că chatbot-urile pot alimenta dependenţa şi iluziile prin validare excesivă, mai ales în cazuri de izolare socială. Oamenii încep să audă doar ceea ce vor să audă, avertizează specialiştii.

Jacob Irwin a şters ChatGPT de pe telefon şi urmează tratament în ambulatoriu, declarând: „Mi-am dat seama că am fost prins într-o iluzie creată de AI”.