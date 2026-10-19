Compania din spatele Claude pune deoparte acțiuni de miliarde de dolari. Cine ar putea beneficia de acești bani

Compania din San Francisco intenționează să folosească acțiunile pentru a finanța proiecte care aduc beneficii societății, precum sprijinirea persoanelor care riscă să își piardă locurile de muncă din cauza inteligenței artificiale, relatează TechBuzz.

Anthropic a început să prezinte situația sa financiară unor potențiali investitori, ceea ce sugerează că firma s-ar putea pregăti pentru listarea la bursă.

Sprijin pentru angajații înlocuiți de AI

Fondul Anthropic de Interes Public va susține organizații nonprofit, proiecte sociale și persoane care se confruntă cu schimbările provocate de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Unul dintre domeniile avute în vedere este piața muncii. Anthropic avertizează că inteligența artificială ar putea genera beneficii economice uriașe, dar și instabilitate pentru numeroși angajați, pe măsură ce anumite activități vor fi preluate de sistemele automatizate.

Compania a alocat deja 200 de milioane de dolari pentru studierea și reducerea consecințelor inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă.

Noul fond ar putea permite finanțarea unor programe de sprijin mai ample. Anthropic nu a anunțat deocamdată cine va primi ajutoare sau în ce condiții.

Valoarea fondului ar putea crește odată cu dezvoltarea companiei

Pentru început, Anthropic intenționează să transfere 5% din acțiunile sale către fond, după obținerea aprobării acționarilor.

Conducerea ar putea decide și alocarea unui nou pachet de 2% din acțiuni pentru fiecare creștere cu 50% a valorii companiei, calculată de la un prag care nu a fost încă făcut public.

Astfel, fondul ar putea deveni tot mai valoros dacă Anthropic își continuă dezvoltarea.

Acțiunile nu reprezintă însă bani disponibili imediat pentru beneficiari. Valoarea resurselor și modul în care acestea vor fi folosite depind de evoluția companiei și de regulile de administrare a fondului.

Anthropic a precizat că acțiunile deținute de fond nu vor fi utilizate pentru activități de lobby sau pentru finanțarea politică, nici în Statele Unite, nici în alte țări.

Anthropic, între profit și responsabilitate socială

Anthropic este una dintre cele mai mari companii private din industria inteligenței artificiale. Susținută financiar de investitori precum Google și Amazon, compania se pregătește pentru o posibilă listare la bursă, care ar putea atrage numeroși investitori.

Angajamentul social ar putea avea însă și consecințe asupra modului în care Anthropic ia deciziile de afaceri.

Investițiile în siguranța inteligenței artificiale pot presupune costuri ridicate și pot încetini lansarea unor produse. Compania încearcă astfel să mențină un echilibru între obiectivele financiare și responsabilitatea față de societate.

Anthropic a fost înființată ca o companie de interes public, ceea ce înseamnă că trebuie să țină cont și de consecințele activității sale asupra societății, nu doar de profitul acționarilor.

Claude, implicat într-o sesizare falsă la poliție

Tehnologia dezvoltată de Anthropic a provocat și incidente. În Philadelphia, asistentul Claude a transmis poliției o sesizare falsă privind o crimă. Cazul a atras atenția asupra riscurilor utilizării sistemelor de inteligență artificială care pot acționa pe baza unor informații greșite.

Cercetătorii Anthropic au avertizat, de asemenea, că modelele de inteligență artificială ar putea deveni capabile să se copieze singure pe diferite dispozitive, fără intervenția oamenilor. O asemenea capacitate ar ridica noi probleme legate de controlul asupra sistemelor avansate.

Compania a permis recent unor experți independenți să verifice siguranța modelelor sale de inteligență artificială, oferindu-le acces extins la sistemele evaluate.

Anthropic se află și într-un conflict juridic cu Pentagonul. Compania contestă restricțiile impuse de Departamentul american al Apărării asupra utilizării modelelor sale de inteligență artificială.

În același timp, concurența din industrie devine tot mai puternică. Replit, o platformă americană care permite dezvoltarea de aplicații cu ajutorul inteligenței artificiale, a renunțat la serviciile Anthropic în favoarea OpenAI. Directorul general al Replit a explicat că decizia a fost luată din cauza costurilor ridicate.

Anthropic încearcă astfel să își păstreze poziția pe piața inteligenței artificiale, fără să renunțe la obiectivul declarat de a dezvolta tehnologii sigure. Fondul cu scop social reprezintă o parte a acestui angajament.