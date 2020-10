Hyperloop în România. Dintr-un colţ al ţării în altul într-o singură oră cu ideea lui Henri Coandă, scoasă la lumină de Elon Musk

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să ajungi în mai puţin de o oră în orice colţ al ţării? Cătălina Dragomir, studentă la Universitatea Tehnică din Cluj crede că România are nevoie de acest lucru ca să se ridice la standardele europene şi propune Hyperloop, transportul viitorului. Prin fonduri europene sau cu ajutorul unor investitori, acest lucru ar putea fi posibil în doi ani, spune ea. Trebuie doar ca Ministerul Transporturilor să fie interesat de acest lucru. Hyperloop este un sistem de transport mai rapid ca avionul, proiectat să transporte persoane şi marfă prin tuburi sigilate cu presiune scăzută, cu o viteză de 1200 de km pe oră. După ce Elon Musk a prezentat ideea inventată de Henri Coandă, în întreaga lume au apărut mai multe start-up-uri care se ocupă cu dezvoltarea tehnologiei. Primele linii urmează să se deschidă în viitorul apropiat în Emiratele Arabe, Statele Unite şi India.

Cătălina Dragomir, studentă Universitatea Tehnică Cluj: „Aceste trenuri sunt nişte trenuri capsulă care călătoresc prin nişte tuburi aproape vidate la o viteză de peste 1000 de km pe oră. Ca să ne aliniem standardelor europene mi s-ar părea singura variantă. Aceste tuburi ar putea fi construite pe actualele şine de tren. Ideea iniţială a apărut chiar în România. Inginerul Henri Coandă în anii 70 acesta a construit chiar şi un proiect de test în judeţul Prahova. Mie mi-ar plăcea să continui munca lui şi să merg mai departe cu această idee. Ulterior în 2013 a apărut în conceptul lui Elon Musk ca un proiect ce trebuie dezvoltat pe mai departe. Există şi un român care are un start-up pe acest proiect, este în Elveţia. Am discutat şi cu el. Nu are încredere foarte mare că ar putea să se întâmple în România, dar el crede în tehnologie şi în dezvoltarea ei pe mai departe.”