Echipa României a ocupat primul loc la Olimpiada de Robotică FIRST Global 2021

În plus, echipa a obţinut şi Outstading Mentor Award, distincţie acordată mentorului şi profesorului echipei, Mircea Nistor.

Nu este pentru prima oară când echipa din Hunedoara aduce rezultate remarcabile pentru România. În 2018, RobotX a mai avut o participare încununată de succes la Olimpiada FIRST Global Challenge din Mexic, unde a reuşit o performanţă extraordinară şi o premieră pentru ţara noastră: 5 medalii de aur la categoriile „FIRST Global Winning Alliance”, „FIRST Global Challenge Award”, „FIRST Global Grand Challenge Award”, „Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence”, „Safety Award”, dar şi locul I, cu cel mai mare punctaj din competiţie.

Romanian Robotics Team 2021 a avut în componenţă elevi din echipele de robotică RO038 RobotX HUNEDOARA şi RO121 RobotY HUNEDOARA, participante în cadrul programului de robotica FIRST Tech Challenge Romania organizat de asociația fondată de Dana Războiu, Nație Prin Educație.

„Robotiştii de la Hunedoara au câştigat cel mai mare premiu pentru un proiect STEM legat de domeniul sănătăţii. Este ironic că România este pe ultimul loc în Europa la vaccinare şi sistem medical. Trăim într-o ţară a extremelor. Aşa că este foarte bine că sunt în rândul nostru tineri cărora le pasă de sănătatea naţiunii. Ideile lor pot şi trebuie să devină realitate”, Dana Razboiu - Preşedinte „Naţie Prin Educaţie”

Ambele echipe aparţin Liceului Teoretic “Traian Lalescu” din Hunedoara şi au fost coordonate de către profesorii Mircea Nistor şi Adrian Budiul. Echipa este compusă din elevii Brianna Stan, Denisa Stroia, Alecsandru Costa, Ioana Dîscă, Alexandru Budiul, Maria Alexa, Alexia Neamţu, Ruben Rotariu, Radu Susan şi Radu Buboiu, alături de fostii colegi- actual studenti si peer–mentori: Răzvan Vîrtan, Cristian Budiul şi Cristina Haranguş. Sarcina competiţiei de anul acesta a fost identificarea unei probleme generate de pandemie şi prezentarea unei soluţii. Echipa noastră a ales categoria „Sănătate”, fiind cel mai greu încercat sector în ultima perioadă.

Elevii au propus un pachet pentru protejarea sănătăţii, cu un cost foarte redus, scalabil de la nivel individual până la întreaga populaţie a planetei. Pentru asta, elevii au realizat activităţi de cercetare, au analizat, au proiectat şi au propus patru prototipuri funcţionale health4everyone.org: un sterilizator termic al cărui cost este sub 1$, care poate fi confecţionat de oricine şi cu ajutorul căruia putem dezinfecta măştile de protecţie pentru a le refolosi, un robot autonom de sterilizare cu radiaţie ultravioletă în banda C (UV-C), o ministaţie pentru monitorizarea nivelului de oxigen şi ventilaţie, destinată prevenirii incendiilor şi a acumulărilor de gaze toxice în încăperi şi o aplicaţie pentru monitorizarea automată a pacienţilor cu ajutorul Inteligenţei Artificiale.

FIRST Global Competition este un concurs internaţional organizat anual de FIRST (For Inpiration and Recognition of Science and Technology) ca parte din programele educaţionale STEM. În anii precedenţi ţările gazdă au fost SUA în 2017, Mexic în 2018 sau UAE- Dubai în 2019. În 2020 şi 2021 competiţia s-a desfăşurat remote, cu echipe din 160 de ţări participante.