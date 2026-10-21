Elon Musk ia în considerare o fuziune între Tesla și SpaceX

„Cred că ar fi o idee bună? Da”, a spus Elon Musk, marți, în timpul unei convorbiri cu analiști financiari despre rezultatele trimestriale ale SpaceX, potrivit BBC.

Deși Musk a menționat că nu trebuie să se presupună certitudinea unei astfel de fuziuni și că aceasta ar avea nevoie de sprijinul acționarilor, el a spus că în cadrul ambelor companii au fost formate comitete speciale pentru a examina această mișcare.

„Comitetele speciale nu au ajuns la un acord privind termenii niciunei tranzacții și nu există nicio garanție că o vor face”, a adăugat Musk. „Dar cred că fuziunea are multe avantaje și multe de câștigat.”

Una dintre cele mai mari fuziuni din istorie

Având în vedere că Tesla este evaluată la aproximativ 1,5 trilioane de dolari, iar SpaceX la 2 trilioane de dolari, o combinare a celor două companii ar marca una dintre cele mai mari fuziuni din istorie.

Space X, compania, care construiește rachete spațiale și sateliți de internet Starlink, se extinde acum oferind capacitate de cloud computing pentru alte companii de tehnologie, precum Anthropic și Google.

Această linie de afaceri a devenit cea mai profitabilă parte a SpaceX, aducând 7,5 miliarde de dolari, conform ultimelor rezultate trimestriale. Starlink a înregistrat, de asemenea, venituri de 5,2 miliarde de dolari.

SpaceX, în ansamblu, nu este însă profitabilă și a pierdut 1,1 miliarde de dolari până acum în acest an.

Acțiunile Tesla, care își prezintă propriile rezultate trimestriale miercuri, au crescut cu 2% după ce au fost în ușoară scădere timp de săptămâni.

Elon Musk a început să-și reunească mai multe dintre companii

În ultimul an, Musk a început să-și reunească mai multe dintre companiile sale sub mai puține branduri. Înainte de a deveni publică la începutul acestui an, SpaceX a achiziționat xAI și X , platforma cunoscută anterior sub numele de Twitter, ambele deținute de Musk.

Lansarea recentă a Terafab, un efort comun de fabricare a cipurilor de computer între Tesla și SpaceX, a fost un alt semnal că Musk consideră companiile sale ca fiind potențial mai eficiente atunci când lucrează împreună.

Musk a declarat marți că o fuziune completă între cele două companii ar avea sens, având în vedere activitatea pe care o desfășoară fiecare în domeniul cipurilor, inteligenței artificiale, software-ului și al altor tehnologii.